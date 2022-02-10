ГОРДОН
 
 
МИР

Путин намерен добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной, считает Путин
Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной, считает Путин
Фото: EPA

Напряженная обстановка в мире требует "дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности", прежде всего – получения от США и НАТО так называемых гарантий безопасности для России.

Об этом говорится в тексте поздравления президента РФ Владимира Путина сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника 10 февраля.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", – отметил Путин.

Он также назвал актуальной "системную работу" по построению "справедливого и стабильного многополярного миропорядка".

Контекст:

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Путин заявил, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, НАТО, переговоры, угрозы, дипломаты, президент, безопасность, поздравление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это моя богиня". Адель появилась на Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда. Как отреагировали знаменитости из Украины
"Это моя богиня". Адель появилась на Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда. Как отреагировали знаменитости из Украины
48-летняя Клум показала фигуру в платье с вырезом до копчика
48-летняя Клум показала фигуру в платье с вырезом до копчика
"Это огонь". Кардашян снялась в мокром платье без белья и показала ягодицы вблизи
"Это огонь". Кардашян снялась в мокром платье без белья и показала ягодицы вблизи
"От Нади не оторвать глаз". Дорофеева показала растяжку
"От Нади не оторвать глаз". Дорофеева показала растяжку
"Жаркая, как знойное лето". Семенович опубликовала первое фото после пластической операции
"Жаркая, как знойное лето". Семенович опубликовала первое фото после пластической операции
Младший брат Осадчей позировал за границей с доской для вейксерфинга
Младший брат Осадчей позировал за границей с доской для вейксерфинга
"Временно вино нельзя". 37-летняя жена Макаревича показала округлившийся живот. Фото
"Временно вино нельзя". 37-летняя жена Макаревича показала округлившийся живот. Фото
  "Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании
  "Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании
"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health
"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health
  Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – с приглашением
  Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – с приглашением
"Уф, какая красавица", "Вау, вау, вау". 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца
"Уф, какая красавица", "Вау, вау, вау". 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца
  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Если бы проснулась мужчиной, то попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние
  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Если бы проснулась мужчиной, то попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние
63-летняя Мадонна позировала без верхней части белья, и в сети ее сравнили с Ким Кардашян
63-летняя Мадонна позировала без верхней части белья, и в сети ее сравнили с Ким Кардашян
"Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку". Morgenshtern отреагировал на заведение против него дела о пропаганде наркотиков
"Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку". Morgenshtern отреагировал на заведение против него дела о пропаганде наркотиков
Жена Стейтема показала первое фото с новорожденной дочерью и раскрыла ее имя
Жена Стейтема показала первое фото с новорожденной дочерью и раскрыла ее имя
  35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать
  35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (139894)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (87226)
3
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (61616)
4
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (61477)
5
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (50053)
6
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (46744)
7
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (42380)
8
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике (36957)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS