Путин намерен добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ

Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной, считает Путин Фото: EPA

Об этом говорится в тексте поздравления президента РФ Владимира Путина сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника 10 февраля.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", – отметил Путин.

Он также назвал актуальной "системную работу" по построению "справедливого и стабильного многополярного миропорядка".