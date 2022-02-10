Генсек НАТО в разговоре с Зеленским заверил его, что Альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку

"Поговорил с президентом Владимиром Зеленским о наращивании российских военных сил в Украине и вокруг нее. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашему уважаемому партнеру. Мы призываем Россию к деэскалации и идти по пути диалога, чтобы найти мирное решение", – заявил он.
Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia’s military build-up in & around #Ukraine. #NATO will continue the political & practical support for our highly valued partner. We call on #Russia to de-escalate & pursue the path of dialogue to find a peaceful solution.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 10, 2022
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.