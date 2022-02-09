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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден одобрил план эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения России. СМИ узнали подробности

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Администрация Байдена хочет избежать повторения ошибок во время эвакуации американцев из Афганистана в 2021 году, отметили журналисты
Администрация Байдена хочет избежать повторения ошибок во время эвакуации американцев из Афганистана в 2021 году, отметили журналисты
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден одобрил разработанный Пентагоном план эвакуации американцев из Украины в случае вторжения российских войск. Об этом 9 февраля написало издание The Wall Street Journal со ссылкой чиновников.

По их данным, в Украине сейчас находится около 30 тыс. граждан США.

План Пентагона предусматривает, что в случае вторжения эвакуировать американцев будут военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, размещенные в Польше. В ближайшие дни они начнут создавать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные постройки на польско-украинской границе.

Источник издания подчеркнул, что американским военным не позволено проникать на территорию Украины. Их задача состоит в том, чтобы оказать Польше материально-техническую поддержку и помочь скоординировать эвакуацию американцев, которые прибудут в эту страну из Украины.

Журналисты отметили, что администрация Байдена хочет избежать повторения ошибок во время эвакуации американцев из Афганистана в 2021 году.

"Каждый погруженный в эвакуацию из Афганистана убежден, что она была выдающейся, но хаотичной. Это был беспорядочный выход. Мы не хотим хаотичного ухода из Украины", – сказал чиновник Пентагона.

К работе над украинским планом привлечены как минимум два генерала, которые участвовали в вывозе граждан США из Кабула.

Другие собеседники газеты подчеркнули, что ситуация в Афганистане, где власть захватило исламистское движение "Талибан", отличается от происходящего в Украине.

В США призвали не сравнивать Украину с Афганистаном, сообщил сайт Белого дома 8 февраля.

"Мы не находимся в состоянии 20-летней войны, а американские войска не находятся в Украине. Это совсем другое дело", – сказала пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

Контекст:

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

Также решила отозвать своих дипломатов Великобритания. По данным Bild, такую возможность рассматривает и Германия.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

Вместе с тем в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Теги: СМИ, США, Украина, Польша, Афганистан, посольство, Джен Псаки, исламисты, эвакуация, вторжение, Талибан, войска
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