Байден одобрил план эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения России. СМИ узнали подробности

Администрация Байдена хочет избежать повторения ошибок во время эвакуации американцев из Афганистана в 2021 году, отметили журналисты Фото: ЕРА

По их данным, в Украине сейчас находится около 30 тыс. граждан США.

План Пентагона предусматривает, что в случае вторжения эвакуировать американцев будут военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, размещенные в Польше. В ближайшие дни они начнут создавать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные постройки на польско-украинской границе.

Источник издания подчеркнул, что американским военным не позволено проникать на территорию Украины. Их задача состоит в том, чтобы оказать Польше материально-техническую поддержку и помочь скоординировать эвакуацию американцев, которые прибудут в эту страну из Украины.

Журналисты отметили, что администрация Байдена хочет избежать повторения ошибок во время эвакуации американцев из Афганистана в 2021 году.

"Каждый погруженный в эвакуацию из Афганистана убежден, что она была выдающейся, но хаотичной. Это был беспорядочный выход. Мы не хотим хаотичного ухода из Украины", – сказал чиновник Пентагона.

К работе над украинским планом привлечены как минимум два генерала, которые участвовали в вывозе граждан США из Кабула.

Другие собеседники газеты подчеркнули, что ситуация в Афганистане, где власть захватило исламистское движение "Талибан", отличается от происходящего в Украине.

В США призвали не сравнивать Украину с Афганистаном, сообщил сайт Белого дома 8 февраля.

"Мы не находимся в состоянии 20-летней войны, а американские войска не находятся в Украине. Это совсем другое дело", – сказала пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.