Испания не планирует эвакуировать из Киева дипломатов и членов их семей

В МИД Украины заявили, что разговор министров состоялся в контексте консолидации международного давления на РФ Фото: depositphotos.com

В министерстве отметили, что разговор министров состоялся в контексте консолидации международного давления на Россию, чтобы сдержать ее от дальнейшей агрессии. Буэно заявил, что Испания не планирует проводить эвакуацию членов семей сотрудников испанского посольства в Киеве.

"Хосе Буэно заверил в полной поддержке Испанией усилий Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности политико-дипломатическим путем. Министры скоординировали шаги по переговорному процессу с РФ в рамках сетевой дипломатии, призванной удержать Российскую Федерацию в русле дипломатических переговоров и принудить ее к деэскалации", – отметили в релизе.

Глава МИД Испании принял приглашение приехать в Украину.

Одним из элементов стратегии по защите Украины от российской агрессии и достижению мира является "парад визитов" иностранных высокопоставленных лиц, который представляет собой весомый дипломатический инструмент, заявил Кулеба 31 января.

Он сообщил, что главы дипломатии ряда центральноевропейских стран будут в Украине на следующей неделе. Планируется визит министров иностранных дел Германии Анналены Бербок и Франции Жана-Ива Ле Дриана. На этой неделе в Украину прибудет президент Турции Реджеп Эрдоган.

1 февраля в Киеве с визитом находится премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ожидается визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.