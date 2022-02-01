Испания не планирует эвакуировать из Киева дипломатов и членов их семей

В министерстве отметили, что разговор министров состоялся в контексте консолидации международного давления на Россию, чтобы сдержать ее от дальнейшей агрессии. Буэно заявил, что Испания не планирует проводить эвакуацию членов семей сотрудников испанского посольства в Киеве.
"Хосе Буэно заверил в полной поддержке Испанией усилий Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности политико-дипломатическим путем. Министры скоординировали шаги по переговорному процессу с РФ в рамках сетевой дипломатии, призванной удержать Российскую Федерацию в русле дипломатических переговоров и принудить ее к деэскалации", – отметили в релизе.
Глава МИД Испании принял приглашение приехать в Украину.
Одним из элементов стратегии по защите Украины от российской агрессии и достижению мира является "парад визитов" иностранных высокопоставленных лиц, который представляет собой весомый дипломатический инструмент, заявил Кулеба 31 января.
Он сообщил, что главы дипломатии ряда центральноевропейских стран будут в Украине на следующей неделе. Планируется визит министров иностранных дел Германии Анналены Бербок и Франции Жана-Ива Ле Дриана. На этой неделе в Украину прибудет президент Турции Реджеп Эрдоган.
1 февраля в Киеве с визитом находится премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ожидается визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.
При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.
24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.
The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.
24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.
26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле". В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.
Эвакуация сотрудников иностранных диппредставительств из Украины на фоне возможного вторжения РФ является ошибкой. Такое заявление 28 января сделал президент Владимир Зеленский.