2 февраля в Украину приедет премьер-министр Нидерландов

Рютте в среду будет находиться с рабочим визитом в Украине Фото: EPA

Рютте встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики в 11.50 планируют дать пресс-конференцию.

Одним из элементов стратегии по защите Украины от российской агрессии и достижению мира является "парад визитов" иностранных высокопоставленных лиц, который представляет собой весомый дипломатический инструмент, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба 31 января.

Он сообщил, что главы дипломатии ряда центрально-европейских стран будут в Украине на следующей неделе. Планируется визит министров иностранных дел Германии Анналены Бербок и Франции Жана-Ива Ле Дриана. На этой неделе в Украину прибудет президент Турции Реджеп Эрдоган.

1 февраля в Киеве с визитом находится премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ожидается визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.