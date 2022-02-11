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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Как можно выполнять Минские соглашения, если Россия раздала в Донецке и Луганске 820 тыс. паспортов РФ?

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Яценюк: Сегодня выполнение Минских соглашений это не что иное, как капитуляция и путь к легитимации российских бандитов на украинской территории
Яценюк: Сегодня выполнение Минских соглашений – это не что иное, как капитуляция и путь к легитимации российских бандитов на украинской территории
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Российская Федерация за последние восемь лет сделала все, чтобы Минские соглашения никогда не были выполнены. Об этом 10 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Россия врет о том, что в Минских соглашениях указано, что должны быть непосредственные переговоры между Украиной и [террористическими организациями] "ЛНР" и "ДНР". Там это не написано. Во-вторых, РФ врет потому, что она сделала все за эти восемь лет, чтобы Минские соглашения никогда, ни при каких обстоятельствах не были выполнены. Как можно выполнять Минские соглашения, если Россия за этот период времени раздала на наших украинских суверенных территориях Донецка и Луганска 820 тыс. паспортов РФ", – отметил экс-премьер Украины.

Он также напомнил, что выполнение Минских договоренностей неприемлемо для Украины еще и потому, что глава РФ признает боевиков ОРДЛО самостоятельными экономическими субъектами.

"Как можно выполнять Минские соглашения, когда Россия и персонально президент [РФ Владимир] Путин своим указом фактически признал экономическую самостоятельность так называемых "ДНР" и "ЛНР" и позволил продавать в РФ товары, которые изготовлены на украденных предприятиях Украины. Как можно признавать и выполнять Минские соглашения, когда фактически вся эта банда, которая находится в так называемых "ДНР" и "ЛНР", – они члены партии "Единая Россия" имени Владимира Путина", — подчеркнул Яценюк.

По его словам, сегодня выполнение Минских соглашений равносильно капитуляции перед Россией.

"Наши западные партнеры, в первую очередь Германия и Франция, должны осознать, что мы находимся в кардинально других геополитических условиях, чем мы были восемь лет назад. Владимир Путин не юридически, а фактически завершил аннексию части украинской территории, которая зовется так называемые "ДНР" и "ЛНР". Поэтому сегодня выполнение "Минска" – это не что иное, как капитуляция и путь к легитимации российских бандитов на украинской территории, еще и руками украинской Верховной Рады. Это неприемлемо", – завил политик.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязательств.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, Донбасс, Минские соглашения, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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