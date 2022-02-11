Яценюк: Как можно выполнять Минские соглашения, если Россия раздала в Донецке и Луганске 820 тыс. паспортов РФ?

Яценюк: Сегодня выполнение Минских соглашений – это не что иное, как капитуляция и путь к легитимации российских бандитов на украинской территории Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

"Россия врет о том, что в Минских соглашениях указано, что должны быть непосредственные переговоры между Украиной и [террористическими организациями] "ЛНР" и "ДНР". Там это не написано. Во-вторых, РФ врет потому, что она сделала все за эти восемь лет, чтобы Минские соглашения никогда, ни при каких обстоятельствах не были выполнены. Как можно выполнять Минские соглашения, если Россия за этот период времени раздала на наших украинских суверенных территориях Донецка и Луганска 820 тыс. паспортов РФ", – отметил экс-премьер Украины.

Он также напомнил, что выполнение Минских договоренностей неприемлемо для Украины еще и потому, что глава РФ признает боевиков ОРДЛО самостоятельными экономическими субъектами.

"Как можно выполнять Минские соглашения, когда Россия и персонально президент [РФ Владимир] Путин своим указом фактически признал экономическую самостоятельность так называемых "ДНР" и "ЛНР" и позволил продавать в РФ товары, которые изготовлены на украденных предприятиях Украины. Как можно признавать и выполнять Минские соглашения, когда фактически вся эта банда, которая находится в так называемых "ДНР" и "ЛНР", – они члены партии "Единая Россия" имени Владимира Путина", — подчеркнул Яценюк.

По его словам, сегодня выполнение Минских соглашений равносильно капитуляции перед Россией.

"Наши западные партнеры, в первую очередь Германия и Франция, должны осознать, что мы находимся в кардинально других геополитических условиях, чем мы были восемь лет назад. Владимир Путин не юридически, а фактически завершил аннексию части украинской территории, которая зовется так называемые "ДНР" и "ЛНР". Поэтому сегодня выполнение "Минска" – это не что иное, как капитуляция и путь к легитимации российских бандитов на украинской территории, еще и руками украинской Верховной Рады. Это неприемлемо", – завил политик.

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