Россия хочет переписать Минские соглашения вместо того, чтобы пытаться достичь договоренности в их рамках – Костин

Костин: Для нас главное в Минских соглашениях – Россия должна полностью уйти с территории Донецкой и Луганской областей, и после этого Украина сама будет налаживать там мирную жизнь Фото: sluga-narodu.com

Костин рассказал, что сейчас ТКГ работает над "так называемым срочным поручением" по разработке плана выполнения Минских соглашений.

"Почему "так называемое" срочное? Потому что этому поручению уже больше года. Еще в 2016 году на уровне нормандского формата появилась идея – и над ней работали – разработать дорожную карту выполнения Минских соглашений. Понятно, что выполнение тех или иных обязательств в любом переговорном процессе начинается с взаимных условий: а вот давайте сначала вы это делайте, а потом это, а мы тогда сделаем это и так далее. И сама по себе идея дорожной карты 2016 года предусматривала определенную очередность пошагового выполнения тех или иных элементов Минских договоренностей. Эта работа в нормандском формате возобновилась уже после 2019 года, и появился термин "кластеры", – сообщил нардеп.

По словам Костина, так называемые кластеры – предложений Германии и Франции по реализации Минских соглашений – до сих пор находятся в работе у переговорщиков в нормандском формате.

"Кластеры как раз и представляют набор таких действий, которые должны либо выполняться одновременно, либо одно должно следовать за другим", – пояснил Костин.

Он отметил, что в Минских соглашениях не предусмотрен ряд обстоятельств, которые есть по факту.

"Российская сторона сделала многое, что противоречит Минским соглашениям – она перевела ОРДЛО на рублевые расчеты, раздала сотни тысяч российских паспортов, привлекает их владельцев к голосованию на выборах в органы власти РФ. Мы осознаем, что в Минских соглашениях ничего не сказано, например, о разминировании, выходе из рублевой зоны, паспортизации и многих других вопросах. Эти элементы в Минских соглашениях не упоминаются, но по факту их нужно как-то решать", – подчеркнул врио первого заместителя главы украинской делегации.

Кроме того, как говорит Костин, Минские соглашения сформулированы таким образом, что их "можно трактовать даже не в двух, а в большем количестве вариантов". На уровне нормандского формата предпринимались попытки урегулировать это, добавил он.

"Что касается плана действий, разрабатываемого в политической подгруппе ТКГ, то здесь очень много разных подходов, в частности попытки второй стороны по сути переписать Минские договоренности, включив туда все то, что удовлетворяет их интересы. Однако все договоренности должны отвечать интересам Украины, что мы и отстаиваем. Мы неоднократно и на заседаниях политической подгруппы, и на заседаниях ТКГ, и на уровне нормандского формата предлагали часть времени работы политической рабочей группы зарезервировать для того, чтобы продолжить работу над законами, которые прямо упомянуты в Минских соглашениях и предусматривают их обсуждение или согласование. Но когда на каждом заседании политической подгруппы я вношу это предложение, оно не поддерживается Российской Федерацией", – подчеркнул нардеп.

Украина, по словам Костина, в переговорах заняла конструктивную позицию.

"Мы говорим: "Смотрите, есть, например, решение Парижского саммита и его политическая часть, в том числе связанная с законом об особом порядке местного самоуправления с включением туда "формулы Штайнмайера". Мы готовы продолжать эту работу, есть соответствующая таблица, подготовленная предыдущим модератором политической подгруппы – послом [Пьером] Морелем. Мы по ней шли где-то до июня 2020 года, затем работа была заблокирована. Мы говорим: "Давайте вернемся к этому и хотя бы часть времени продолжим работать над законопроектами". Эта позиция отвергается. Это сигнал того, что РФ просто хочет, чтобы была поддержана ее позиция – фактически переписывание Минских соглашений вместо того, чтобы пытаться достичь договоренности в рамках Минских соглашений, какими бы сложными они ни были. Ведь главное для нас в этих соглашениях – Россия должна полностью уйти с территории Донецкой и Луганской областей, и после этого Украина сама будет налаживать там мирную жизнь", – резюмировал Костин.