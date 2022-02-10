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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия хочет переписать Минские соглашения вместо того, чтобы пытаться достичь договоренности в их рамках – Костин

Костин: Для нас главное в Минских соглашениях Россия должна полностью уйти с территории Донецкой и Луганской областей, и после этого Украина сама будет налаживать там мирную жизнь
Костин: Для нас главное в Минских соглашениях – Россия должна полностью уйти с территории Донецкой и Луганской областей, и после этого Украина сама будет налаживать там мирную жизнь
Фото: sluga-narodu.com

С момента подписания Минских договоренностей Россия нарушила ряд их требований. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил врио первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин.

Костин рассказал, что сейчас ТКГ работает над "так называемым срочным поручением" по разработке плана выполнения Минских соглашений. 

"Почему "так называемое" срочное? Потому что этому поручению уже больше года. Еще в 2016 году на уровне нормандского формата появилась идея – и над ней работали – разработать дорожную карту выполнения Минских соглашений. Понятно, что выполнение тех или иных обязательств в любом переговорном процессе начинается с взаимных условий: а вот давайте сначала вы это делайте, а потом это, а мы тогда сделаем это и так далее. И сама по себе идея дорожной карты 2016 года предусматривала определенную очередность пошагового выполнения тех или иных элементов Минских договоренностей. Эта работа в нормандском формате возобновилась уже после 2019 года, и появился термин "кластеры", – сообщил нардеп. 

По словам Костина, так называемые кластеры – предложений Германии и Франции по реализации Минских соглашений – до сих пор находятся в работе у переговорщиков в нормандском формате. 

"Кластеры как раз и представляют набор таких действий, которые должны либо выполняться одновременно, либо одно должно следовать за другим", – пояснил Костин.

Он отметил, что в Минских соглашениях не предусмотрен ряд обстоятельств, которые есть по факту. 

"Российская сторона сделала многое, что противоречит Минским соглашениям – она перевела ОРДЛО на рублевые расчеты, раздала сотни тысяч российских паспортов, привлекает их владельцев к голосованию на выборах в органы власти РФ. Мы осознаем, что в Минских соглашениях ничего не сказано, например, о разминировании, выходе из рублевой зоны, паспортизации и многих других вопросах. Эти элементы в Минских соглашениях не упоминаются, но по факту их нужно как-то решать", – подчеркнул врио первого заместителя главы украинской делегации. 

Кроме того, как говорит Костин, Минские соглашения сформулированы таким образом, что их "можно трактовать даже не в двух, а в большем количестве вариантов". На уровне нормандского формата предпринимались попытки урегулировать это, добавил он. 

"Что касается плана действий, разрабатываемого в политической подгруппе ТКГ, то здесь очень много разных подходов, в частности попытки второй стороны по сути переписать Минские договоренности, включив туда все то, что удовлетворяет их интересы. Однако все договоренности должны отвечать интересам Украины, что мы и отстаиваем. Мы неоднократно и на заседаниях политической подгруппы, и на заседаниях ТКГ, и на уровне нормандского формата предлагали часть времени работы политической рабочей группы зарезервировать для того, чтобы продолжить работу над законами, которые прямо упомянуты в Минских соглашениях и предусматривают их обсуждение или согласование. Но когда на каждом заседании политической подгруппы я вношу это предложение, оно не поддерживается Российской Федерацией", – подчеркнул нардеп. 

Украина, по словам Костина, в переговорах заняла конструктивную позицию.

"Мы говорим: "Смотрите, есть, например, решение Парижского саммита и его политическая часть, в том числе связанная с законом об особом порядке местного самоуправления с включением туда "формулы Штайнмайера". Мы готовы продолжать эту работу, есть соответствующая таблица, подготовленная предыдущим модератором политической подгруппы – послом [Пьером] Морелем. Мы по ней шли где-то до июня 2020 года, затем работа была заблокирована. Мы говорим: "Давайте вернемся к этому и хотя бы часть времени продолжим работать над законопроектами". Эта позиция отвергается. Это сигнал того, что РФ просто хочет, чтобы была поддержана ее позиция – фактически переписывание Минских соглашений вместо того, чтобы пытаться достичь договоренности в рамках Минских соглашений, какими бы сложными они ни были. Ведь главное для нас в этих соглашениях – Россия должна полностью уйти с территории Донецкой и Луганской областей, и после этого Украина сама будет налаживать там мирную жизнь", – резюмировал Костин. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязанностей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Минские соглашения, нормандский формат, Андрей Костин, ОРДЛО, формула Штайнмайера, ТКГ
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