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ПОЛИТИКА

Подоляк: Порядок шагов для выполнения Минских соглашений можно определить при встрече лидеров "Нормандской четверки"

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Подоляк: Медийные страшилки в связи с "Минском" сильно отличаются от политической дискуссии о нем
Подоляк: Медийные страшилки в связи с "Минском" сильно отличаются от политической дискуссии о нем
Фото: daily.rbc.ua

Порядок реализации шагов, предусмотренных Минскими соглашениями для достижения мира на Донбассе, может быть определен при личной встрече глав государств "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия), уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу", опубликованном 10 февраля.

"Украина сейчас находится в активной фазе де-факто челночной дипломатии европейских лидеров и министров иностранных дел ведущих государств. Франция, Германия, Британия, Турция, США и другие партнеры Украины максимально сосредоточены на том, чтобы выработать необходимые решения для деэскалации в нашем регионе", – заявил он.

По его мнению, Минские соглашения являются важным элементом этих дискуссий.

"Но следует понимать, что медийные страшилки в связи с "Минском" сильно отличаются от политической дискуссии о нем. Например, если говорить о местных выборах в Донецке и Луганске как о части политического процесса, то всем комплексом договоренностей уже давно определено, что выборы должны пройти в соответствии с украинским законодательством, стандартами ОБСЕ и общепризнанными стандартами для демократических выборов. Разве при таком определении есть простор для компромисса? Отступление от демократии и здравого смысла невозможно", – сказал он.

Советник уверен, что "рамочный характер" Минских соглашений дает возможность для достижения мира на Донбассе.

"Необходимый порядок шагов можно определить в том числе при личной встрече лидеров ["Нормандской четверки"]. Именно такая встреча и должна стать одним из результатов текущей дипломатической активности", – заявил Подоляк.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязанностей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Минские соглашения, нормандский формат, война в Украине, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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