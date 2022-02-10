Подоляк: Порядок шагов для выполнения Минских соглашений можно определить при встрече лидеров "Нормандской четверки"

Подоляк: Медийные страшилки в связи с "Минском" сильно отличаются от политической дискуссии о нем Фото: daily.rbc.ua

"Украина сейчас находится в активной фазе де-факто челночной дипломатии европейских лидеров и министров иностранных дел ведущих государств. Франция, Германия, Британия, Турция, США и другие партнеры Украины максимально сосредоточены на том, чтобы выработать необходимые решения для деэскалации в нашем регионе", – заявил он.

По его мнению, Минские соглашения являются важным элементом этих дискуссий.

"Но следует понимать, что медийные страшилки в связи с "Минском" сильно отличаются от политической дискуссии о нем. Например, если говорить о местных выборах в Донецке и Луганске как о части политического процесса, то всем комплексом договоренностей уже давно определено, что выборы должны пройти в соответствии с украинским законодательством, стандартами ОБСЕ и общепризнанными стандартами для демократических выборов. Разве при таком определении есть простор для компромисса? Отступление от демократии и здравого смысла невозможно", – сказал он.

Советник уверен, что "рамочный характер" Минских соглашений дает возможность для достижения мира на Донбассе.

"Необходимый порядок шагов можно определить в том числе при личной встрече лидеров ["Нормандской четверки"]. Именно такая встреча и должна стать одним из результатов текущей дипломатической активности", – заявил Подоляк.