В ОПУ прокомментировали слова Макрона об отзыве законопроекта, который "не соответствовал Минским соглашениям"

Никифоров: К нему были замечания от Венецианской комиссии Фото: president.gov.ua

Речь идет о законопроекте "Об основах государственной политики переходного периода", отозванном из парламента правительством. По словам Никифорова, Кабмин объяснил отзыв рекомендациями Венецианской комиссии.

"К нему были замечания от Венецианской комиссии. Понимаете, одно не упраздняет другое, возможно и так, и так. Возможно, это устраивает стороны нормандского формата. Но наша официальная позиция остается неизменной", – подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что пока нет даты внесения проекта закона в Раду.

Макрон 7 февраля на пресс-конференции с лидером РФ Владимиром Путиным приветствовал отзыв президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта, который якобы "не соответствовал Минским соглашениям".

"Европейская правда" писала, что проект закона официально отозвали для внесения в него изменений в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а неофициально это было одним из требований России для проведения встречи в нормандском формате на уровне советников лидеров государств 26 января.

24 января глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отзыв законопроекта не связан со встречей в нормандском формате на уровне советников лидеров государств. "Я хочу сказать официально, что никаких предварительных условий относительно проведения встречи в нормандском формате не было", – сказал он.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 24 января заявляла о необходимости доработки проекта закона.