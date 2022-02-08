ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В ОПУ прокомментировали слова Макрона об отзыве законопроекта, который "не соответствовал Минским соглашениям"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никифоров: К нему были замечания от Венецианской комиссии
Никифоров: К нему были замечания от Венецианской комиссии
Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 8 февраля прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отзыве из Верховной Рады проекта закона, который якобы "не соответствовал Минским соглашениям". Об этом сообщило "Радіо Свобода".

Речь идет о законопроекте "Об основах государственной политики переходного периода", отозванном из парламента правительством. По словам Никифорова, Кабмин объяснил отзыв рекомендациями Венецианской комиссии.

"К нему были замечания от Венецианской комиссии. Понимаете, одно не упраздняет другое, возможно и так, и так. Возможно, это устраивает стороны нормандского формата. Но наша официальная позиция остается неизменной", – подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что пока нет даты внесения проекта закона в Раду.

Макрон 7 февраля на пресс-конференции с лидером РФ Владимиром Путиным приветствовал отзыв президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта, который якобы "не соответствовал Минским соглашениям".

"Европейская правда" писала, что проект закона официально отозвали для внесения в него изменений в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а неофициально это было одним из требований России для проведения встречи в нормандском формате на уровне советников лидеров государств 26 января.

24 января глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отзыв законопроекта не связан со встречей в нормандском формате на уровне советников лидеров государств. "Я хочу сказать официально, что никаких предварительных условий относительно проведения встречи в нормандском формате не было", – сказал он.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 24 января заявляла о необходимости доработки проекта закона.

Контекст:

Проект закона №5844 "Об основах государственной политики переходного периода" был внесен в Верховную Раду 9 августа 2021 года.

Тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (сейчас занимает должность министра обороны), под руководством которого и разрабатывался законопроект, назвал его "фундаментальным". По его словам, цель документа – "безопасная реинтеграция оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения".

Официальные выводы Венецианской комиссии по проекту закона №5844 были утверждены 15–16 октября. В документе говорится, что положения украинского законопроекта являются скорее политическим руководством, чем нормативно-правовым актом.

Резников заявлял, что Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии при доработке законопроекта.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Венецианская комиссия, Алексей Резников, Минские соглашения, Ирина Верещук, законопроект, реинтеграция, Андрей Ермак, Кабмин, Сергей Никифоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами
  61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами
В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио
В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио
"Ого, наряд", "Натуральности маловато". 43-летняя Ани Лорак снялась в платье с разрезом до талии
"Ого, наряд", "Натуральности маловато". 43-летняя Ани Лорак снялась в платье с разрезом до талии
  "Оказалась в сложном положении". Богословская призналась, что после поражения на президентских выборах попала в клинику из-за попытки суицида
  "Оказалась в сложном положении". Богословская призналась, что после поражения на президентских выборах попала в клинику из-за попытки суицида
Дочь Константина Меладзе объяснила, почему родители не пришли поддержать ее на съемках шоу "Голос країни"
Дочь Константина Меладзе объяснила, почему родители не пришли поддержать ее на съемках шоу "Голос країни"
"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей
"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей
Названы номинанты на премию "Оскар"
Названы номинанты на премию "Оскар"
"Жду бой с Волочковой", "Неужели денег совсем нет". 45-летняя Дана Борисова выйдет в ринг с известной соперницей
"Жду бой с Волочковой", "Неужели денег совсем нет". 45-летняя Дана Борисова выйдет в ринг с известной соперницей
"В активном поиске", "Прогибчика не хватает". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне
"В активном поиске", "Прогибчика не хватает". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне
"Я сказала: "Если тебе нужно пожить одному, я за". 48-летняя Наташа Королева заявила о переменах в семейной жизни
"Я сказала: "Если тебе нужно пожить одному, я за". 48-летняя Наташа Королева заявила о переменах в семейной жизни
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
"Люблю звездную клубничку". Сумская заявила, что ее личный аккаунт в Telegram взломали, и попросила не отвечать на сообщения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (96589)
2
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (50450)
3
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (46990)
4
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (39513)
5
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ (26659)
6
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст (19552)
7
"К сожалению, без операции не пройдет". 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене (19496)
8
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (17549)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS