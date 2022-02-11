Климкин: Минские соглашения нельзя выполнить. Это корзина разных "хотелок", которые туда набросаны в условиях военного напряжения

"Минские соглашения нельзя было выполнить еще во время обсуждения… Вся эта последовательность никогда не будет выполнена, поскольку она в самом своем основании лишена смысла. Это на самом деле корзина разных "хотелок", которые туда набросаны в условиях военного напряжения, в условиях наступления. У них нет последовательности. А если так, то это теряет всякий смысл. Там нет никаких гарантий и нет никаких механизмов их выполнения", – сказал Климкин.

По его словам, Минские договоренности "просто помогают кому-то на них ссылаться, как мы ссылаемся, например, на Будапештский меморандум".

"Я ни в коем случае не сравниваю значение этих текстов. Но тем не менее это элемент ссылки, который фундаментально нарушен. Кстати, и то и другое нарушено со стороны России… Каковы будут новые договоренности – зависит от более широкого круга обсуждения, поскольку сам по себе Донбасс ни в геополитическом смысле, ни в любом другом смысле никому, кроме нас, не важен и не нужен. Это только для нас – вопросы наших людей, нашей земли, наших территорий. Для всех остальных это вопрос инструмента, не более того", – сказал Климкин.