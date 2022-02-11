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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Климкин: Минские соглашения нельзя выполнить. Это корзина разных "хотелок", которые туда набросаны в условиях военного напряжения

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Климкин: Там нет никаких гарантий и нет никаких механизмов их выполнения
Климкин: Там нет никаких гарантий и нет никаких механизмов их выполнения
Фото: Institut für Europäische Politik / Facebook

Реализовать Минские соглашения невозможно. Об этом 11 февраля на Киевском форуме по безопасности заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Минские соглашения нельзя было выполнить еще во время обсуждения… Вся эта последовательность никогда не будет выполнена, поскольку она в самом своем основании лишена смысла. Это на самом деле корзина разных "хотелок", которые туда набросаны в условиях военного напряжения, в условиях наступления. У них нет последовательности. А если так, то это теряет всякий смысл. Там нет никаких гарантий и нет никаких механизмов их выполнения", – сказал Климкин.

По его словам, Минские договоренности "просто помогают кому-то на них ссылаться, как мы ссылаемся, например, на Будапештский меморандум".

"Я ни в коем случае не сравниваю значение этих текстов. Но тем не менее это элемент ссылки, который фундаментально нарушен. Кстати, и то и другое нарушено со стороны России… Каковы будут новые договоренности – зависит от более широкого круга обсуждения, поскольку сам по себе Донбасс ни в геополитическом смысле, ни в любом другом смысле никому, кроме нас, не важен и не нужен. Это только для нас – вопросы наших людей, нашей земли, наших территорий. Для всех остальных это вопрос инструмента, не более того", – сказал Климкин.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязательств.

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, переговоры, боевики, Павел Климкин, вторжение, Минские соглашения, война на Донбассе, Киевский форум по безопасности
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