Киевский форум по безопасности проведет дискуссию 11 февраля. Среди тем – Минские договоренности и оценка относительно угроз со стороны России

В релизе сказано, что КФБ в продолжение мероприятия, которое было организовано 22 января, в День соборности Украины, инициирует серию дискуссий по ключевым проблемам национальной безопасности, обороны и развития страны.
"В центре внимания этого мероприятия – оценка ситуации безопасности вокруг Украины, анализ международных дипломатических усилий для сдерживания новой волны агрессии России, а также рассмотрение путей мирного урегулирования, отвечающих национальным интересам нашего государства и делу восстановления его территориальной целостности. К участию в событии приглашены лидеры парламентских фракций, внепарламентские силы, известные специалисты по проблемам безопасности и общественные активисты", – сообщили организаторы.
Киевский форум по безопасности основан фондом премьер-министра Украины в 2014–2016 годах, лидера украинской партии "Народный фронт" Арсения Яценюка Open Ukraine в 2007 году. Трансляция дискуссии 11 февраля будет вестись на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, на YouTube-канале фонда Open Ukraine и на странице Яценюка в Facebook.
22 января участники круглого стола, организованного КФБ, обсудили внутреннюю политическую ситуацию в Украине и внешнюю угрозу со стороны России.
Мероприятие посетили ряд политиков, известные общественные деятели и эксперты. Среди них – председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший глава Верховной Рады Украины, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков, сооснователь партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко, экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, бывший глава МИД Украины Павел Климкин, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, журналист Виталий Портников и другие.