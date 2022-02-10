Киевский форум по безопасности проведет дискуссию 11 февраля. Среди тем – Минские договоренности и оценка относительно угроз со стороны России

Киевский форум по безопасности инициирует серию дискуссий по проблемам безопасности, обороны и развития Украины (на фото – круглый стол, организованный КФБ 22 января) Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

В релизе сказано, что КФБ в продолжение мероприятия, которое было организовано 22 января, в День соборности Украины, инициирует серию дискуссий по ключевым проблемам национальной безопасности, обороны и развития страны.

"В центре внимания этого мероприятия – оценка ситуации безопасности вокруг Украины, анализ международных дипломатических усилий для сдерживания новой волны агрессии России, а также рассмотрение путей мирного урегулирования, отвечающих национальным интересам нашего государства и делу восстановления его территориальной целостности. К участию в событии приглашены лидеры парламентских фракций, внепарламентские силы, известные специалисты по проблемам безопасности и общественные активисты", – сообщили организаторы.

Киевский форум по безопасности основан фондом премьер-министра Украины в 2014–2016 годах, лидера украинской партии "Народный фронт" Арсения Яценюка Open Ukraine в 2007 году. Трансляция дискуссии 11 февраля будет вестись на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, на YouTube-канале фонда Open Ukraine и на странице Яценюка в Facebook.