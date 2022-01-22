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Один из лидеров "Демсокири": Если РФ вторгнется, сначала будут гореть российские танки, потом – Кремль

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Гудыменко: Если нация вооружена и готова к защите, то враг трижды, 10 раз подумает перед тем, как нападать
Гудыменко: Если нация вооружена и готова к защите, то враг трижды, 10 раз подумает перед тем, как нападать
Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

Сооснователь партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко считает, что Украине нужно изменить отношение к оружию, которое находится на руках у граждан. Такое мнение он высказал 22 января в ходе круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства", который организован Киевским форумом по безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале фонда Open Ukraine.

Гудыменко в контексте разговора о ситуации с безопасностью в Украине и угрозе российского вторжения отметил, что функционирование Сил территориальной обороны и принятие закона об оружии связаны.

"Я считаю, что все мы, не только власти, но и оппозиция, должны изменить саму философию подхода к оружию. Потому что если нация вооружена, если она готова к защите, то враг трижды, 10 раз подумает перед тем, как нападать на такую страну. Примером является Швейцария", – сказал он.

Гудыменко в качестве примера назвал Швейцарию, где по информации издания NZZ am Sonntag на начало 2019 года оружием владел каждый третий и всего на руках у граждан страны было порядка 3 млн единиц легкого стрелкового оружия.

Сооснователь "Демсокири" хочет, чтобы украинцы были "вооружены и готовы к нападению".

"Чтобы, когда происходит мобилизация, к сопротивлению становились не сотни и не тысячи, а миллионы уже вооруженных украинцев. [...] Мы должны понимать и наш враг должен понимать, что мы будем драться и мы победим. И что если Россия вторгнется полномасштабно, сначала будут гореть российские танки, а потом будет гореть московский Кремль", – сказал он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".

В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах". Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.

В июне – июле в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 и №5708-1. Оба рассмотрены парламентским комитетом, но пока не вносились в зал.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

Глава МВД Денис Монастырский говорил, что Украина является единственной страной в Европе, где на законодательном уровне не урегулирован вопрос об обороте гражданского огнестрельного оружия. Он заявлял, что в случае принятия соответствующего законопроекта украинцам не разрешат носить оружие с собой.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, Швейцария, Киевский форум по безопасности, Юрий Гудыменко, Демократична сокира
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