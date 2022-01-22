Один из лидеров "Демсокири": Если РФ вторгнется, сначала будут гореть российские танки, потом – Кремль

Гудыменко: Если нация вооружена и готова к защите, то враг трижды, 10 раз подумает перед тем, как нападать Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

Гудыменко в контексте разговора о ситуации с безопасностью в Украине и угрозе российского вторжения отметил, что функционирование Сил территориальной обороны и принятие закона об оружии связаны.

"Я считаю, что все мы, не только власти, но и оппозиция, должны изменить саму философию подхода к оружию. Потому что если нация вооружена, если она готова к защите, то враг трижды, 10 раз подумает перед тем, как нападать на такую страну. Примером является Швейцария", – сказал он.

Гудыменко в качестве примера назвал Швейцарию, где по информации издания NZZ am Sonntag на начало 2019 года оружием владел каждый третий и всего на руках у граждан страны было порядка 3 млн единиц легкого стрелкового оружия.

Сооснователь "Демсокири" хочет, чтобы украинцы были "вооружены и готовы к нападению".

"Чтобы, когда происходит мобилизация, к сопротивлению становились не сотни и не тысячи, а миллионы уже вооруженных украинцев. [...] Мы должны понимать и наш враг должен понимать, что мы будем драться и мы победим. И что если Россия вторгнется полномасштабно, сначала будут гореть российские танки, а потом будет гореть московский Кремль", – сказал он.