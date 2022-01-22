Билецкий: Единство не может быть там, где спокойно действует "пятая колонна". Нам нужен закон о коллаборантах

Билецкий: Нам нужен закон о коллаборантах. Нам нужно на уровне закона прекратить любую подобную деятельность в Украине Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

Об этом он сказал 22 января в ходе круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства", который организован Киевским форумом по безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале фонда Open Ukraine.

"Если мы говорим о единстве, то мы должны говорить и о другой стороне – о тех людях, которые в Украине откровенно презирают и не верят в аксиоматичность суверенности и соборности Украины, о "пятой колонне", которая спокойно существует в Украине, которая спокойно развивается, со всеми ее силовыми отрядами, охранными фирмами, православно-уголовными группировками, их фракцией в парламенте, их СМИ, которые попали или не попали под санкции. И если мы говорим о единстве, то должны помнить, что оно не может быть там, где спокойно действует "пятая колонна". Нам нужен закон о коллаборантах. Нам нужно на уровне закона прекратить любую подобную деятельность в Украине", – заявил он.

Билецкий рассказал, что в Раду внесены два "достаточно похожих между собой" законопроекта о коллаборантах.

"Их совершенно спокойно блокирует сейчас сила, которую привел в парламент президент [Владимир Зеленский]. Их принятие – это насущная необходимость", – подчеркнул лидер "Нацкорпуса".

Он не уточнил, кого считает "пятой колонной", но ранее уже призывал принять закон о коллаборантах и в этом контексте заявлял о необходимости запретить деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".