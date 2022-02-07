Старший научный сотрудник Киевского форума по безопасности спрогнозировал последствия "особого статуса" Донбасса

Басараб об "особом статусе" ОРДЛО: Каждый день мы будем ощущать на себе последствия этого решения Фото: Михайло Басараб / Facebook

"Особый статус" Донецкой и Луганской области в составе Украины коснется непосредственно всех нас. Каждый день мы будем ощущать на себе последствия этого решения", – рассуждает Басараб.

По его мнению, последствия будут "ужасными".

"Наращивая военное присутствие на нашей границе, у России есть к Украине конкретное официальное требование – это внедрение Минских договоренностей, предусматривающих "особый статус" для так называемых "народных республик". [Министр иностранных дел Сергей] Лавров и другие представители кремлевской клики прямым текстом заявляют, что выполнение Украиной "Минска" и предоставление Донбассу "особого статуса" решит проблему. Давайте попробуем заглянуть в будущее и представить, почему нас так к этому подталкивает Россия и к чему приведет такое якобы мирное урегулирование. Трансформируем эти, казалось бы, абстрактные положения законов и договоренностей в простые бытовые и обыденные обстоятельства для обычного гражданина, то есть для каждого из нас", – предложил эксперт.

По мнению Басараба, ключевое последствие в том, что принятие Минских договоренностей как основы урегулирования будет "фактическим признанием Украиной того, что это была не российско-украинская война, а некий внутренний конфликт".

"Там ни слова о вооруженной агрессии России, а только о нашем примирении с якобы восставшими "республиками" Донбасса. Это закладывает основу для долговременной политической и правовой ответственности за это Украины, а соответственно, и каждого ее гражданина", – пишет он.

Второе последствие, как считает Басараб, касается восстановления оккупированных территорий.

"Если мы фактически признаем, что это было внутреннее "гражданское противостояние" в Украине, а Россия здесь почти ни при чем, то бремя восстановления – это проблема самой Украины. Только по официальным расчетам Кабмина и только по состоянию на прошлый год восстановление Донецкой и Луганской областей обошлось бы в $20 млрд. Надо помнить, что, кроме железа и бетона, война имеет своим следствием кучу социальных вопросов – сироты, инвалиды, ветераны "ЛДНР", которым нужны будут пенсии, реабилитация и лечение. Остановимся пока на $20 млрд, хотя авторитетные украинские и западные аналитики еще несколько лет назад называли сумму в разы больше", – заявил эксперт.

По его мнению, для Украины это будет "непосильной ношей".

Также, как пишет Басараб, среди последствий такого урегулирования конфликта на Донбассе – языковой вопрос, вопросы безопасности во всей Украине и вопрос Крыма. По мнению эксперта, это "фактически откладывает в длительную неизвестность вопрос выхода России из Крыма".

"И это далеко не все "сюрпризы", которые мы ощутим после "мирного урегулирования" на этих российских условиях. [...] Украине нужно провести хорошо подготовленную дипломатическую работу для информирования международного сообщества о том, почему Минские договоренности ничтожны с правовой точки, противоречат национальным интересам Украины, а их реализация приведет к масштабным кризисным процессам в Украине, что повлечет огромные негативные последствия для всего континента. Параллельно необходимо готовить другие переговорные предложения, которые отвечали бы факту российско-украинской войны, украинскому законодательству и международному праву (то, согласится ли на них Кремль, нас должно беспокоить в меньшей степени)", – резюмировал автор статьи.