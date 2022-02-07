ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Старший научный сотрудник Киевского форума по безопасности спрогнозировал последствия "особого статуса" Донбасса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Басараб об "особом статусе" ОРДЛО: Каждый день мы будем ощущать на себе последствия этого решения
Басараб об "особом статусе" ОРДЛО: Каждый день мы будем ощущать на себе последствия этого решения
Фото: Михайло Басараб / Facebook

Старший научный сотрудник Киевского форума по безопасности Михаил Басараб в статье для издания Gazeta.ua, вышедшей 5 февраля, рассказал, какие могут быть последствия выполнения Украиной требования Минских соглашений по "особому статусу" Донбасса.

"Особый статус" Донецкой и Луганской области в составе Украины коснется непосредственно всех нас. Каждый день мы будем ощущать на себе последствия этого решения", – рассуждает Басараб. 

По его мнению, последствия будут "ужасными". 

"Наращивая военное присутствие на нашей границе, у России есть к Украине конкретное официальное требование – это внедрение Минских договоренностей, предусматривающих "особый статус" для так называемых "народных республик". [Министр иностранных дел Сергей] Лавров и другие представители кремлевской клики прямым текстом заявляют, что выполнение Украиной "Минска" и предоставление Донбассу "особого статуса" решит проблему. Давайте попробуем заглянуть в будущее и представить, почему нас так к этому подталкивает Россия и к чему приведет такое якобы мирное урегулирование. Трансформируем эти, казалось бы, абстрактные положения законов и договоренностей в простые бытовые и обыденные обстоятельства для обычного гражданина, то есть для каждого из нас", – предложил эксперт. 

По мнению Басараба, ключевое последствие в том, что принятие Минских договоренностей как основы урегулирования будет "фактическим признанием Украиной того, что это была не российско-украинская война, а некий внутренний конфликт".

"Там ни слова о вооруженной агрессии России, а только о нашем примирении с якобы восставшими "республиками" Донбасса. Это закладывает основу для долговременной политической и правовой ответственности за это Украины, а соответственно, и каждого ее гражданина", – пишет он. 

Второе последствие, как считает Басараб, касается восстановления оккупированных территорий. 

"Если мы фактически признаем, что это было внутреннее "гражданское противостояние" в Украине, а Россия здесь почти ни при чем, то бремя восстановления – это проблема самой Украины. Только по официальным расчетам Кабмина и только по состоянию на прошлый год восстановление Донецкой и Луганской областей обошлось бы в $20 млрд. Надо помнить, что, кроме железа и бетона, война имеет своим следствием кучу социальных вопросов – сироты, инвалиды, ветераны "ЛДНР", которым нужны будут пенсии, реабилитация и лечение. Остановимся пока на $20 млрд, хотя авторитетные украинские и западные аналитики еще несколько лет назад называли сумму в разы больше", – заявил эксперт. 

По его мнению, для Украины это будет "непосильной ношей".

Также, как пишет Басараб, среди последствий такого урегулирования конфликта на Донбассе – языковой вопрос, вопросы безопасности во всей Украине и вопрос Крыма. По мнению эксперта, это "фактически откладывает в длительную неизвестность вопрос выхода России из Крыма". 

"И это далеко не все "сюрпризы", которые мы ощутим после "мирного урегулирования" на этих российских условиях. [...] Украине нужно провести хорошо подготовленную дипломатическую работу для информирования международного сообщества о том, почему Минские договоренности ничтожны с правовой точки, противоречат национальным интересам Украины, а их реализация приведет к масштабным кризисным процессам в Украине, что повлечет огромные негативные последствия для всего континента. Параллельно необходимо готовить другие переговорные предложения, которые отвечали бы факту российско-украинской войны, украинскому законодательству и международному праву (то, согласится ли на них Кремль, нас должно беспокоить в меньшей степени)", – резюмировал автор статьи. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). 2 декабря прошлого года Рада продлила закон об особом статусе ОРДЛО до конца 2022 года.

В ст. 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции. 

Украина не будет давать временно оккупированным РФ территориям Донбасса особый статус и право вето, как этого требуют в Москве, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 февраля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, переговоры, боевики, особый статус Донбасса, Минские соглашения, изменения в Конституцию, Михаил Басараб, ОРДЛО, Киевский форум по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась
  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась
"Спасибо за комплимент". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди
"Спасибо за комплимент". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди
"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана
"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева публично прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева публично прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Классный у тебя мужик!" Никитюк показала фигуру в купальнике на фото с коллегой
"Классный у тебя мужик!" Никитюк показала фигуру в купальнике на фото с коллегой
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст
"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной
"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото (90066)
2
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (39970)
3
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (36307)
4
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (36058)
5
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (33416)
6
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (30310)
7
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ (18132)
8
"К сожалению, без операции не пройдет". 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене (17164)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS