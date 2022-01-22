ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Сказать категорическое "нет" Путину". Участники национального круглого стола приняли обращение к народу и властям Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Участники круглого стола призвали украинских патриотов к единству
Участники круглого стола призвали украинских патриотов к единству
Фото: ЕРА (архив)

Участники национального круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства", который организован Киевским форумом по безопасности, сделали итоговое заявление, сообщает сайт КФБ.

В ходе круглого стола заявление зачитал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер украинской партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Запись этого выступления обнародована на канале политика в YouTube.

Он отметил, что участники круглого стола представляют "с политической точки зрения 70% украинцев". Политические силы, представители которых участвовали в беседе, имеют поддержку именно такого числа граждан, пояснил Яценюк.

Он также призвал пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и бывшего председателя Верховной Рады Украины, внефракционного нардепа Дмитрия Разумкова огласить это обращение в стенах парламента.

"Сегодня, отмечая День соборности Украины, мы, представители национальных политических сил и общественности, обращаемся ко всему украинскому народу с призывом к единству, солидарности и готовности защищать Украину от российской агрессии. Смертельная угроза нависающей над Украиной России, а также дело восстановления территориальной целостности Украины, деоккупация Крыма и возвращение контроля над временно оккупированными районами Донбасса требуют нашей коллективной мобилизации. Мобилизация сил и взаимная поддержка также необходимы в Украине для противодействия наступлению на демократию, разрушению государственных институтов, сворачиванию реформ, подъему "пятой колонны" Кремля и провоцированному раздору среди людей", – говорится в обращении.

Участники круглого стола предложили обществу "формат национального сверхпартийного диалога" для обсуждения опасностей внешнего и внутреннего положения Украины.

"Власть, склонная к авторитарности, игнорирует своих оппонентов и стремится их заглушить. Демократическая власть идет с ними на диалог и стремится их убедить. Призываем руководство Украины проявить жесткую волю и объединить весь Украинский народ в защиту нашего государства и укрепить союз с другими демократическими странами для защиты нашей независимости и общей свободы. На все преступные требования [президента РФ Владимира] Путина Украина должна сказать категорическое "нет", – подчеркивается в документе.

В нем также изложен призыв к властям гарантировать энергетическую безопасность от РФ и Беларуси, обеспечить системную борьбу с российской пропагандой и соблюдение законодательства о защите украинского языка.

"Приглашаем к диалогу президента Украины и вместе с тем призываем к сотрудничеству и объединению проукраинские политические партии и общественных активистов по всей стране. Пора объединять силы украинских патриотов и создавать совместные сети действий, помогать территориальной обороне и вместе защищать государство. Призываем весь свободный мир поддержать свободу и борьбу Украины", – резюмировали авторы заявления.

ВИДЕО
Видео: Арсеній Яценюк / YouTube
Контекст:

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Участники круглого стола, организованного КБФ, сегодня обсудили внутреннюю политическую ситуацию в Украине и внешнюю угрозу со стороны России.

Мероприятие посетили ряд политиков, известные общественные деятели и эксперты. Среди них – председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший глава Верховной Рады Украины, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков, сооснователь партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко, экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, бывший глава МИД Украины Павел Климкин, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, журналист Виталий Портников и другие.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Арсен Аваков, Олег Ляшко, Виталий Портников, День соборности Украины, Рефат Чубаров, Павел Климкин, Народный фронт, Андрей Билецкий, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, Руслан Рябошапка, Дмитрий Разумков, Киевский форум по безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски
Тодоренко на камеру сменила вечерний образ на пижаму и показала, "откуда у нее грудь"
Тодоренко на камеру сменила вечерний образ на пижаму и показала, "откуда у нее грудь"
Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания
Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания
Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес
Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога
Умер актер Арнис Лицитис
Умер актер Арнис Лицитис
"Нестареющая королева", "Такая секси". 52-летняя Лопес обнажила грудь в откровенном декольте
"Нестареющая королева", "Такая секси". 52-летняя Лопес обнажила грудь в откровенном декольте
Арнольд Шварценеггер стал виновником ДТП. Опубликованы фото аварии, в которой есть пострадавший
Арнольд Шварценеггер стал виновником ДТП. Опубликованы фото аварии, в которой есть пострадавший
Джонни Депп вернется в кино после перерыва, связанного с обвинениями в домашнем насилии, и сыграет роль короля
Джонни Депп вернется в кино после перерыва, связанного с обвинениями в домашнем насилии, и сыграет роль короля
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
Katya Chilly о нацотборе на "Евровидение 2022": Мы создали песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
Katya Chilly о нацотборе на "Евровидение 2022": Мы создали песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (156775)
2
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (137581)
3
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (130578)
4
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини (123679)
5
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (116993)
6
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (110600)
7
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (95050)
8
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи (74435)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS