В Киеве в День соборности украинцы объединили берега Днепра живой цепью и собрали 30-метровый флаг. Фоторепортаж
Фото: Aleksandr Goncharov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Aleksandr Goncharov / Facebook
Фото: Aleksandr Goncharov / Facebook
Фото: Aleksandr Goncharov / Facebook
Фото: Aleksandr Goncharov / Facebook
Фото: Aleksandr Goncharov / Facebook
Фото: Aleksandr Goncharov / Facebook
В Киеве на мосту Патона 22 января прошла традиционная акция
"Живая цепь соборности", сообщает "Depo.Киев"
. Они двигались навстречу двумя колоннами: колонна с левого берега символизировала Украинскую Народную Республику, с правого – Западно-Украинскую Народную Республику. Посреди моста обе колонны встретились и символически объединили левый и правый берега Днепра – восток и запад Украины. Каждая колонна несла свою часть 30-метрового флага, который собрали воедино и развернули при встрече на середине моста. Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 года, символизирующего объединение украинских земель в единое государство.