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В Киеве в День соборности украинцы объединили берега Днепра живой цепью и собрали 30-метровый флаг. Фоторепортаж

Сегодня 15.50
В Киеве на мосту Патона 22 января прошла традиционная акция "Живая цепь соборности", сообщает "Depo.Киев". Они двигались навстречу двумя колоннами: колонна с левого берега символизировала Украинскую Народную Республику, с правого – Западно-Украинскую Народную Республику. Посреди моста обе колонны встретились и символически объединили левый и правый берега Днепра – восток и запад Украины. Каждая колонна несла свою часть 30-метрового флага, который собрали воедино и развернули при встрече на середине моста. Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 года, символизирующего объединение украинских земель в единое государство.
Теги: Киев, День соборности Украины, флаг, шествие, украинцы, акция, УНР, ЗУНР
 

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