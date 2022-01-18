В Киеве ветер сдул трехметровый крест с купола Софийского собора. Фото и видео

В настоящее время идет внеплановое обследование куполов и крестов Софийского собора Скриншот: ТСН / YouTube

По словам заместителя генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадима Кириленко, если соблюдать технологию, то кресты могут стоять вечно. Но советские реставраторы, объясняет он, решили основу крестов, черный металл, обернуть медью.

"Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы… Эти металлы между собой сработали и друг друга съели", – говорит он.

Кресты собирались реставрировать, но планировать такие работы в холодное время года невозможно, поэтому ждали лета. Однако сильный ветер сорвал один из крестов раньше.

Скриншот: ТСН / YouTube

Заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" по культурно-просветительской деятельности Кира Петрачек признается: прогноз погоды зимой пересматривает несколько раз в день. Если синоптики прогнозируют ветер, то закрепляют все, что возможно закрепить.

"На куполах, к сожалению, это невозможно предупредить", – отмечает она.

В настоящее время идет внеплановое обследование куполов и крестов. В случае необходимости кресты, которые могут представлять опасность для посетителей и работников музея, снимут, и будут ждать лета, когда можно начать реставрацию.

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