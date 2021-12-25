"Почти сюжет для Discovery". Ветер повредил окно в куполе Андреевской церкви

"Почти сюжет для сериала на Discovery. Порывом ветра было повреждено стекло в металлической раме люкарни купола Андреевской церкви. Для замены стекла заповедником были приглашены промышленные альпинисты. Так сложно стекло в окне мы еще не ремонтировали", – написал он.

Кириленко назвал этапы ремонта "сериями", где первая – поднятие альпиниста к бане в зимних условиях, вторая – очистка металлической рамы от осколков и замазки, третья – снятие шаблона стекла, четвертая – моделирование и пятая – монтаж.

"По состоянию на сегодняшний день в работе последние две "серии" и, конечно, заявка на "Оскар", – пошутил он.