ГОРДОН
 
 
События

В Киеве ветер повалил массивное дерево и столб на автомобили. Погиб человек, десяток авто повреждены. Фоторепортаж

Сегодня 10.42
В Киеве на улице Верховинной вечером 14 января в результате непогоды и сильного ветра большое дерево упало на автомобиль, сообщили в ГСЧС. В машине были водитель и пассажирка, мужчина погиб, женщина получила травмы. Падая, дерево повредило линию электросетей: упал столб с проводами, повредив еще около десятка автомобилей. Чтобы поднять дерево и деблокировать тело погибшего, спасателям пришлось вызвать автокран аварийно-спасательного отряда специального назначения. Фото с места событий опубликовали "Информатор" и "Телеграф". В киевской службе спасения КАРС пишут, что за день восемь раз выезжали на вызовы, связанные с непогодой: убирали упавшие деревья, сорвавшиеся листы металла, шифера, рекламные щиты.
Теги: Киев, автомобили, смерть, ГСЧС, непогода, спасатели, деревья, ветер
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине G
Алина ГРЕЧАНАЯ
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась G
Елена ПОСКАННАЯ
Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины
Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины G
Елена ПОСКАННАЯ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS