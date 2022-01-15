В Киеве ветер повалил массивное дерево и столб на автомобили. Погиб человек, десяток авто повреждены. Фоторепортаж
В Киеве на улице Верховинной вечером 14 января в результате непогоды и сильного ветра большое дерево упало на автомобиль, сообщили
в ГСЧС. В машине были водитель и пассажирка, мужчина погиб, женщина получила травмы. Падая, дерево повредило линию электросетей: упал столб с проводами, повредив еще около десятка автомобилей. Чтобы поднять дерево и деблокировать тело погибшего, спасателям пришлось вызвать автокран аварийно-спасательного отряда специального назначения. Фото с места событий опубликовали "Информатор"
и "Телеграф"
. В киевской службе спасения КАРС пишут
, что за день восемь раз выезжали на вызовы, связанные с непогодой: убирали упавшие деревья, сорвавшиеся листы металла, шифера, рекламные щиты.