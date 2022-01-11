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В Запорожской области в ДТП погиб полицейский и его жена

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Машина полицейского врезалась в дерево
Машина полицейского врезалась в дерево
Фото: zp.dsns.gov.ua

11 января в ДТП в Мелитополе Запорожской области погиб патрульный полицейский Иван Елисеев и его жена. Об этом проинформировала полиция региона.

"Находясь вне службы, погиб инспектор отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления полиции ГУНП (Главного управления Нацполиции. – "ГОРДОН") в Запорожской области капитан полиции 36-летний Елисеев Иван Олегович и его 31-летняя жена", – сказано в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что без родителей остался семилетний сын.

Авария произошла ночью на проспекте Богдана Хмельницкого, отмечает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Водитель легкового автомобиля Chevrolet Cruze съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП 36-летний водитель легковушки и 31-летняя пассажирка погибли. Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших из изуродованного автомобиля", – объяснили спасатели.

Жена Елисеева Инна работала в местном центре бесплатной правовой помощи, указано в Facebook центра.

https://www.facebook.com/melitopol.legalaid/posts/289880319838630

Теги: ДТП, ГСЧС, полиция, Мелитополь, Запорожская область, полицейский, погибшие, автомобиль, деревья, жена
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