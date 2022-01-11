В Запорожской области в ДТП погиб полицейский и его жена

"Находясь вне службы, погиб инспектор отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления полиции ГУНП (Главного управления Нацполиции. – "ГОРДОН") в Запорожской области капитан полиции 36-летний Елисеев Иван Олегович и его 31-летняя жена", – сказано в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что без родителей остался семилетний сын.

Авария произошла ночью на проспекте Богдана Хмельницкого, отмечает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Водитель легкового автомобиля Chevrolet Cruze съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП 36-летний водитель легковушки и 31-летняя пассажирка погибли. Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших из изуродованного автомобиля", – объяснили спасатели.

Жена Елисеева Инна работала в местном центре бесплатной правовой помощи, указано в Facebook центра.