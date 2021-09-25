В Одесской области произошло ДТП с грузовиком и микроавтобусом, погиб полицейский – полиция

В соцсетях писали, что в микроавтобусе ехали полицейские Фото: od.npu.gov.ua

"От травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 24 сентября 2021 года на территории Одесской области, умер 32-летний старший оперуполномоченный Одесского управления департамента внутренней безопасности НПУ старший лейтенант полиции Незгодинский Владимир", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что погибший работал в правоохранительных органах 11 лет, у него остались родители, жена и восьмилетняя дочь.

По данным УНИАН, авария произошла в селе Каменка.

В полиции отмечали, что при столкновении грузовика и микроавтобуса Citroën пострадали пять человек, в том числе шестилетний мальчик. Двое пострадавших были в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие – находившиеся в микроавтобусе.

Ссылаясь на сведения из соцсетей, УНИАН писал, что в микроавтобусе ехали сотрудники внутренней безопасности полиции, а также родственница одного из них с шестилетним ребенком.