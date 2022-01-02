В Одессе продавцы елок бросили на улицах тысячи непроданных деревьев

Коммунальные службы вывозили хвойные деревья, чтобы превратить их в удобрения Фото: dumskaya.net

В департаменте городского хозяйства мэрии журналистам сказали, что на улицах осталось более 5 тыс. елок. Свалки были замечены в разных районах Одессы.

По информации "Думской", на бизнесменов пожаловался директор ЖКС "Хмельницкий" Александр Новицкий.

"Утром 1 января всегда грустно видеть непроданные новогодние деревья… Вывозим в промышленных масштабах", – сказал он.

Коммунальные службы грузили хвойные деревья в грузовики, вывозили на базу коммунального предприятия "Горзелентрест", где елки превратят в удобрения.

Фото: dumskaya.net