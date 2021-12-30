Полиция изъяла пиротехники и незаконно вырубленных елок на 1,2 млн грн – Клименко

В Украине елочные базары открылись после 15 декабря, уупить легальные елки также можно в лесхозах Фото: forest.gov.ua

Он отметил, что НПУ проводит профилактические мероприятия по предупреждению незаконных вырубок хвойных деревьев и соблюдения законодательства в сфере обращения пиротехнических средств.

"С этой целью создано 380 мобильных групп с участием полицейских, представителей Госэкоинспекции, Гослесохраны и ГСЧС. На сегодняшний день проведено более 5,7 тыс. мероприятий", – рассказал Клименко.

С начала рейдов пресекли более 430 фактов незаконной торговли елок и реализации пиротехнических изделий. Наибольшее количество нарушение выявили в Одесской и Черкасской областях.

"Во время документирования правонарушений полицейские изъяли более 7,5 тыс. хвойных деревьев и пиротехнической продукции на сумму более 1,2 млн грн", – подытожил глава НПУ.

Рейды полиция будет проводить до 15 января 2022 года.