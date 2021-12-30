Полиция изъяла пиротехники и незаконно вырубленных елок на 1,2 млн грн – Клименко

Он отметил, что НПУ проводит профилактические мероприятия по предупреждению незаконных вырубок хвойных деревьев и соблюдения законодательства в сфере обращения пиротехнических средств.
"С этой целью создано 380 мобильных групп с участием полицейских, представителей Госэкоинспекции, Гослесохраны и ГСЧС. На сегодняшний день проведено более 5,7 тыс. мероприятий", – рассказал Клименко.
С начала рейдов пресекли более 430 фактов незаконной торговли елок и реализации пиротехнических изделий. Наибольшее количество нарушение выявили в Одесской и Черкасской областях.
"Во время документирования правонарушений полицейские изъяли более 7,5 тыс. хвойных деревьев и пиротехнической продукции на сумму более 1,2 млн грн", – подытожил глава НПУ.
Рейды полиция будет проводить до 15 января 2022 года.
В Украине елочные базары открылись после 15 декабря. Купить легальные елки также можно в лесхозах. Перечень цен и адресов лесхозов, где продаются деревья, можно найти на сайтах областных управлений лесного и охотничьего хозяйства.
В Гослесагентстве рассказали, что в 2021 году деревья высотой 1 м в лесхозах будут стоить 70–100 грн. При этом на елочных базарах цена будет в два-три раза выше.
Накануне новогодних праздников в Гослесагентстве Украины предупредили о штрафах за незаконную вырубку елок в лесу. Размеры штрафа зависят от толщины ствола елки. Если его диаметр до 10 см – придется уплатить 545 грн, от 10 до 14 см – 960 грн, от 14 см – 2465 грн.