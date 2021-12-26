Журналист сравнил расходы на новогодний декор и елки в разных городах Украины

Эти контракты подписаны в ноябре – декабре. Но прокурорам интересна елка Киевского вокзала. Может, все-таки разобраться, почему рушатся большие флагштоки?" – написал Куксин.

Контекст:

Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного хищения средств "Укрзалізниці" при заключении договоров на установку новогодней елки. Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец отмечала, что подрядчик должен был за 5 млн грн установить две елки – на Центральном вокзале и у входа на Южный вокзал – и украсить их гирляндами до 17 декабря.

"Укрзалізниця" уточнила, что 5 млн грн стоило все новогоднее оформление вокзала. Елка же, говорится в сообщении компании в Telegram, обошлась в 600 тыс. грн.