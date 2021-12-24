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"Военная контрразведка искала, а мы нашли". Пропавшая елка киевского вокзала нашлась, ее обещают зажечь 24 декабря

Елку в фойе вокзала начали монтировать вечером 23 декабря
Елку в фойе вокзала начали монтировать вечером 23 декабря
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" сообщила, что елка для центрального вокзала Киева, которую искали правоохранители, нашлась, и сейчас ее устанавливают. Сообщение об этом опубликовали в Facebook компании вечером 23 декабря. Также в компании заявили, что елка стоит не 5 млн грн, а меньше.

"Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть "зрада" отменяется. Так что можете быть спокойны, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro", – говорится в сообщении.

Где была все это время пропажа, в сообщении не уточняется. 

В компании отметили, что вторую елку, на Южном вокзале, установили еще на прошлой неделе, а 19 декабря включили новогоднюю иллюминацию на фасаде Центрального вокзала. Пресс-служба "Укрзалізниці" пообещала, что главная елка "точно засияет" 24 декабря, к католическому Рождеству.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4999722416728173

Ранее прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного хищения средств "Укрзалізниці" при заключении договоров на установление новогодней елки. Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец отмечала, что подрядчик должен был за 5 млн гривен установить две елки – на Центральном вокзале и у входа на Южный вокзал – и украсить их гирляндами до 17 декабря.

В комментариях к посту "Укрзалізниці" Максимец подчеркнула, что устанавливать елку начали только поздно вечером 23 декабря. "Верим, так и планировалось – все в последнюю ночь", – добавила она. 

Скриншот: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook
Скриншот: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" также уточнила, что 5 млн грн стоило все новогоднее оформление вокзала. Елка же, говорится в сообщении компании в Telegram, обошлась в 600 тыс. грн. 

Скриншот: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook
Скриншот: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Теги: Киев, Рождество, Новый год, прокуратура, Укрзалізниця, праздники, елка, вокзал, Надежда Максимец
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