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Прокуратура выясняет, почему на центральном ж/д вокзале Киева не установили новогоднюю елку за 5 млн грн

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Правоохранители не нашли елку на ж/д вокзале
Правоохранители не нашли елку на ж/д вокзале
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Правоохранители открыли уголовное производство по факту возможного хищения средств "Укрзалізниці" при заключении договоров на установление новогодней елки в помещении центрального железнодорожного вокзала Киева. Об этом 23 декабря сообщила в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры .

Елку должны были установить до 17 декабря, но по состоянию на 22 декабря ее там не было.

"За 5 млн грн в фойе центрального железнодорожного вокзала и у входа на Южный вокзал должны были установить и украсить гирляндами две елки. Однако по состоянию на сегодня елки, которая должна быть установлена в фойе еще 17 декабря, нет. В связи с этим начаты следственные действия по факту возможного хищения средств, выделенных по договору подряда", – рассказала в комментарии "Украинской правде" спикер прокуратуры Надежда Максимец.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/5208906625787324

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Новый год, прокуратура, Укрзалізниця, елка, вокзал, Надежда Максимец
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