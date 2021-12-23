Прокуратура выясняет, почему на центральном ж/д вокзале Киева не установили новогоднюю елку за 5 млн грн

Елку должны были установить до 17 декабря, но по состоянию на 22 декабря ее там не было.

"За 5 млн грн в фойе центрального железнодорожного вокзала и у входа на Южный вокзал должны были установить и украсить гирляндами две елки. Однако по состоянию на сегодня елки, которая должна быть установлена в фойе еще 17 декабря, нет. В связи с этим начаты следственные действия по факту возможного хищения средств, выделенных по договору подряда", – рассказала в комментарии "Украинской правде" спикер прокуратуры Надежда Максимец.