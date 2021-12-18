В Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины. Фоторепортаж
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
18 декабря на Софийской площади в Киеве торжественно зажгли главную новогоднюю елку Украины. Об этом сообщила
Киевская горгосадминистрация. Огни засветил мэр столицы Виталий Кличко. Искусственная елка страны имеет высоту 31 метр и основу в виде рождественского вертепа, ее украсили 20 тыс. игрушек. Подсвечивает новогодний символ 10 километров гирлянд. Елка будет светиться до 16 января 2022 года. Фото опубликовал сайт КГГА.