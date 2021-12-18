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В Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины. Фоторепортаж

Сегодня 21.36
18 декабря на Софийской площади в Киеве торжественно зажгли главную новогоднюю елку Украины. Об этом сообщила Киевская горгосадминистрация. Огни засветил мэр столицы Виталий Кличко. Искусственная елка страны имеет высоту 31 метр и основу в виде рождественского вертепа, ее украсили 20 тыс. игрушек. Подсвечивает новогодний символ 10 километров гирлянд. Елка будет светиться до 16 января 2022 года. Фото опубликовал сайт КГГА.
Теги: Киев, Виталий Кличко, Новый год, КГГА, елка, мэр, Новый год 2022
 

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