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Что подарить ребенку в День Святого Николая и на Новый год. Идеи подарков

Время зимних праздников самое подходящие для воплощения мечты ребенка
Время зимних праздников – самое подходящие для воплощения мечты ребенка
Фото: depositphotos.com

При выборе подарков ребенку нужно ориентироваться на его увлечения и обязательно учитывать возраст.

Сладости

В ночь на 19 декабря, День святого Николая в старину детям традиционно клали под подушку пряники, орехи, яблоки. И сейчас для сладкого подарка можно выбрать не только конфеты и печенье, а и сухофрукты, мармелад и пастилу из натуральных соков. А также пряники в виде человечков – "Николайчики". Чтобы удивить ребенка, стоит проявить творческий подход к упаковке лакомства. Например, поместить его в музыкальную шкатулку или в красивый мешочек. Его можно привязать к мягкой игрушке. Интересно сладкий подарок будет найти и в сувенирном носке или рукавице.

Развивающие игры

В зависимости от возраста ребенка это могут быть конструкторы, пазлы, настольные игры, игровые наборы для изучения иностранных языков, природоведения и точных наук.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Книги и раскраски

В эру гаджетов не стоит пренебрегать бумажными изданиями. Тактильные ощущения от рассматривания и чтения книги – это полезный опыт. Хорошим выбором станет иллюстрированное издание сказок, справочники, детские энциклопедии. Достойные варианты можно поискать и среди классики. Главное, чтобы книга соответствовала возрасту.

Музыкальный инструмент

Он может быть как игрушечный – для самых маленьких, так и настоящий – для детей постарше. Например, клавишные, барабан, гитара, банджо, аккордеон или бубен. К игрушечному инструменту иногда прилагаются записанные мелодии или песни.

Наборы для творчества

Хорошим подарком станет комплект для рисования, вязания, вышивания, валяния из шерсти. Также можно найти заготовки для картин, деревянных скульптурок или создания кукол. Необычный вариант – пальчиковые краски. Их можно использовать без кисти – рисовать прямо руками. Это развивает у детей мелкую моторику и тактильное восприятие.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Интересные теплые вещи

Хорошим подарком в холодный сезон станут шарфы, шапки, рукавицы, свитера. Но чтобы подарок произвел впечатление, стоит обратить внимание на изделия с изюминкой – например, с красивой вышивкой, аппликациями любимых героев мультфильмов или комиксов. В зимние праздники можно также дарить тематические свитера, украшенные бубенцами, изображениями елок, Санта-Клаусов, снеговиков. Лучше отдавать предпочтение натуральной пряже. Чтобы ребенок носил свитер или шарф с удовольствием, стоит убедиться, что состав приятный на ощупь, и изделие не колючее.

Игрушки и гаджеты

Среди интересных предложений – кукольные апартаменты, наборы посуды, игрушечные медицинские инструменты, модели автомобилей, детская железная дорога, игрушечные инструменты строителя. Возможно, ребенок давно мечтал о какой-то определенной игрушке, и время зимних праздников – самое подходящее для воплощения этой мечты.

Если вам нужно выбрать подарок для ребенка постарше, это может быть электронная книга, планшет, штатив для телефона с подсветкой, беспроводные наушники.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: Новый год, праздники, Санта-Клаус, конфеты, гаджеты, скульптура, День святого Николая, яблоки, ребенок, интересное, традиции, снеговик, сухофрукты, комиксы, гитара, подарки, игрушки
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