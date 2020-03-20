Весеннее равноденствие: что это означает

20 марта – в весеннее равноденствие – климатическая весна становится ближе.

С научной точки зрения равноденствие – явление, когда центр Солнца в своем видимом движении перпендикулярно пересекает небесный экватор. По всемирному времени в северном полушарии весеннее равноденствие в 2020 году происходит 20 марта, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. В южном полушарии – наоборот, мартовское равноденствие рассматривают как осеннее, а сентябрьское – как весеннее.

В это время на всей поверхности Земли, за исключение районов земных полюсов. В эти сутки продолжительность дня и ночи становится одинаковой.

Фото: Depositphotos.com

Григорианский календарь составлен так, чтобы равноденствия выпадали на одни и те же даты. Но все же некоторые колебания дат присутствуют. В високосные годы равноденствия происходят раньше, а позже – в годы, которые предшествуют високосным. Дата равноденствия приходится на период с 19 по 22 марта.

В Украине еще до прихода христианства считалось, что после равноденствия начинается время, когда нужно готовиться к приходу тепла. Традиционно в этот день люди пекли пироги, которые украшали орнаментом в виде плетения – символом расцветающей природы и дарили друг другу печенье в виде птиц.

Фото: Depositphotos.com

Весеннее равноденствие – время, когда птицы начинают возвращаться домой из теплых краев. Если птицы все еще не прилетали, следовало ждать морозов. Если в этот день стояла теплая погода – можно было рассчитывать на раннюю весну. Люди верили, что какая погода в этот день, такая будет и следующие 40 дней.

День весеннего равноденствия нужно было проводить радостно, в кругу семьи. Незамужние девушки гадали на суженого и загадывали желания. Обращенные к Солнцу просьбы, как они верили, обязательно сбудутся на протяжении года. Считалось, что бог в этот день спускается ближе к людям и слышит все их просьбы, замечает нужды.