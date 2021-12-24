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Как создать себе новогоднее настроение

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Перед Новым годом необходимо дать себе отдышаться
Перед Новым годом необходимо дать себе отдышаться
Фото: depositphotos.com

Перед Новым годом зачастую хочется определенного настроя, но если ощущение праздника не приходит, нужно создать его целенаправленно.

Выбросить ненужные вещи и украсить дом

Поскольку Новый год психологически является неким рубежом и возможностью начать новый этап жизни, самое время заняться расхламлением своего жилища. Нужно пересмотреть вещи, канцелярию, почистить компьютер от накопившихся файлов. Это даст ощущение свободного пространства. А чтобы прочувствовать приближение праздника, стоит добавить его атрибуты в поле зрения. Можно развесить в комнатах гирлянды, колокольчики, расставить фигурки Санта-Клаусов, еловые ветки. И, конечно, установить елку.

Замедлиться

Невзирая на то, что перед Новым годом, как правило, накапливаются срочные дела, нужно найти время, чтобы отдышаться и посмотреть по сторонам. Прогулка по заснеженным улицам, чтение сказок Ганса Христиана Андерсена или просмотр фильма о зимних праздниках – хорошие "якоря", способные окунуть в атмосферу Нового года.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Составление новогоднего меню, праздничной программы может стать приятными хлопотами, если заниматься этим немного расслабленно. Настройте себя не на то, чтобы все сделать безупречно, а на то, чтобы получить от процесса удовольствие.

Наполнить пространство музыкой и ароматами

Что бы вы ни делали – убирали или украшали дом, смотрели в окно на падающий снег или ехали по делам в транспорте – новогодняя и рождественская музыка – один из самых быстрых, простых и действенных способов напомнить себе о приближающимся Новом годе и создать ощущение чуда и праздника. Это могут быть как простые песенки вроде Jingle Bells, так и композиции из репертуара Фрэнка Синатры, ABBA, Мэрайи Кэри.

Одними из главных "якорей" для человека являются ароматы. Поэтому в предновогодний период стоит выбирать пряные духи с нотами специй, цитрусовых, ванили или хвои и наполнять этими запахами дом.

Сделать приятные мелочи своими руками

Если у вас есть свободное время, можно создать декор для дома или сувениры близким своими руками. Например, раскрасить уже готовые деревянные фигурки, нарисовать картины с зимними пейзажами, свалять из шерсти снеговика, сделать открытку.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Обратить внимание на нарядные витрины

Поход по магазинам тоже способен навеять новогоднее настроение. Но лучше выбирать те торговые центры, которые традиционно подбирают интересный декор для оформления витрин. Это будет полезно и в качестве источника идей для собственного дизайна.

Заняться благотворительностью

Перед Новым годом можно подготовить подарки не только родным и друзьям, но и заняться благотворительностью – отправить презенты в детские дома или дома для престарелых. Но сначала нужно проконсультироваться, что именно принимают конкретные учреждения, а что нет.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: Новый год, праздники, благотворительность, психология, интересное
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