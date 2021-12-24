Как создать себе новогоднее настроение

Выбросить ненужные вещи и украсить дом

Поскольку Новый год психологически является неким рубежом и возможностью начать новый этап жизни, самое время заняться расхламлением своего жилища. Нужно пересмотреть вещи, канцелярию, почистить компьютер от накопившихся файлов. Это даст ощущение свободного пространства. А чтобы прочувствовать приближение праздника, стоит добавить его атрибуты в поле зрения. Можно развесить в комнатах гирлянды, колокольчики, расставить фигурки Санта-Клаусов, еловые ветки. И, конечно, установить елку.

Замедлиться

Невзирая на то, что перед Новым годом, как правило, накапливаются срочные дела, нужно найти время, чтобы отдышаться и посмотреть по сторонам. Прогулка по заснеженным улицам, чтение сказок Ганса Христиана Андерсена или просмотр фильма о зимних праздниках – хорошие "якоря", способные окунуть в атмосферу Нового года.

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Составление новогоднего меню, праздничной программы может стать приятными хлопотами, если заниматься этим немного расслабленно. Настройте себя не на то, чтобы все сделать безупречно, а на то, чтобы получить от процесса удовольствие.

Наполнить пространство музыкой и ароматами

Что бы вы ни делали – убирали или украшали дом, смотрели в окно на падающий снег или ехали по делам в транспорте – новогодняя и рождественская музыка – один из самых быстрых, простых и действенных способов напомнить себе о приближающимся Новом годе и создать ощущение чуда и праздника. Это могут быть как простые песенки вроде Jingle Bells, так и композиции из репертуара Фрэнка Синатры, ABBA, Мэрайи Кэри.

Одними из главных "якорей" для человека являются ароматы. Поэтому в предновогодний период стоит выбирать пряные духи с нотами специй, цитрусовых, ванили или хвои и наполнять этими запахами дом.

Сделать приятные мелочи своими руками

Если у вас есть свободное время, можно создать декор для дома или сувениры близким своими руками. Например, раскрасить уже готовые деревянные фигурки, нарисовать картины с зимними пейзажами, свалять из шерсти снеговика, сделать открытку.

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Обратить внимание на нарядные витрины

Поход по магазинам тоже способен навеять новогоднее настроение. Но лучше выбирать те торговые центры, которые традиционно подбирают интересный декор для оформления витрин. Это будет полезно и в качестве источника идей для собственного дизайна.

Заняться благотворительностью

Перед Новым годом можно подготовить подарки не только родным и друзьям, но и заняться благотворительностью – отправить презенты в детские дома или дома для престарелых. Но сначала нужно проконсультироваться, что именно принимают конкретные учреждения, а что нет.