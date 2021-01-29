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Как научиться расслабляться

Научиться расслабляться необходимо для перезагрузки, эффективной работы и здоровья психики.

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Прослушивание музыки один из способов релаксирования
Прослушивание музыки – один из способов релаксирования
Фото: depositphotos.com

Основа здорового организма – полноценный сон. Важно помнить, что невозможно выспаться впрок. А вот каждая бессонная ночь наносит удар по общему состоянию. И впоследствии потребуется больше сил, чтобы восстановиться.

Спать взрослому человеку нужно семь – восемь часов в сутки. Лучше всего засыпать до 23.00, чтобы ложиться сегодня, а просыпаться – завтра.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Недостаток физической активности также сказывается на накоплении усталости и тяжелом перенесении стрессов. Если вы чувствуете, что напряжение достигает пика, сделайте хотя бы легкую зарядку. Пусть это будут неспешные упражнения: поднятия рук на вдохе и опускания на выдохе, круговые движения и наклоны головы, небольшие махи ногами в стороны. Встаньте на носочки и потянитесь вверх. Особенно последнее упражнение полезно людям, ведущим сидячий образ жизни.

Если сложно сконцентрироваться на физкультуре, нужно просто выйти на улицу и прогуляться. Свежий воздух окажет благотворное влияние, а мысли переключатся и проблемы хотя бы немного отойдут на второй план.

Вечером примите ванну с эфирными маслами, которые оказывают расслабляющий эффект. Это лаванда, шалфей, отвар ромашки. Процедуру можно завершить травяным чаем с мятой или липой либо же выпить теплого молока с медом. Все эти напитки можно применять, если нет противопоказаний по состоянию здоровья.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Перед сном следует отказаться от просмотра новостей и не засиживаться в соцсетях. Лучше посмотреть хороший фильм или почитать книгу. Поможет расслабиться и спокойная инструментальная музыка.

Для того чтобы напряжение меньше накапливалось на протяжении дня, найдите для себя некие успокоительные рычаги. К примеру, если вы столкнулись со стрессом, постарайтесь уединиться на короткое время. Сделайте глубокий вдох. Посмотрите в окно. Мысленно успокойте себя. Даже если это не удается сразу, такая практика начнет срабатывать со временем. По утрам настраивайте себя на удачный день. Займитесь аутотренингом. Говорите себе: "Все будет хорошо. Я спокойный и уверенный".

Теги: психология, интересное
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