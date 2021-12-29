В Киеве с 4 января откроется 15 пунктов утилизации новогодних елок

Принести елку на утилизацию можно будет в будние дни с 7.00 до 21.00 до 31 января включительно. В пунктах утилизации деревья измельчат на щепу, которую используют для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Сдать елки можно по следующим адресам: