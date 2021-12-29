В Киеве с 4 января откроется 15 пунктов утилизации новогодних елок

Принести елку на утилизацию можно будет в будние дни с 7.00 до 21.00 до 31 января включительно. В пунктах утилизации деревья измельчат на щепу, которую используют для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.
Сдать елки можно по следующим адресам:
- КП СЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87г;
- КП СЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58а;
- КП СЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;
- КП СЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6;
- КП СЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26я;
- КП СЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;
- КП СЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16а;
- КП СЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;
- КП СЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;
- КП СЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;
- Дарницкое ЛПХ – Бориспольское шоссе, 23 км;
- Дарницкое ЛПХ – просп. Броварской, 2а;
- Дарницкое ЛПХ – ул. Радистов, 1в;
- Дарницкое ЛПХ – Никольское лесничество, квартал №35;
- Дарницкое ЛПХ – Броварское лесничество, квартал №72.