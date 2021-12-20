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В Мариупольском горсовете пообещали восстановить упавшую елку "в ближайшее время"

Мариупольская елка была не единственной, упавшей в тот день
Мариупольская елка была не единственной, упавшей в тот день
Скриншот: 0629.com.ua Новости Мариуполя / Facebook

Главную елку Мариуполя Донецкой области, которая сломалась в воскресенье, 19 декабря, скоро восстановят. Об этом написала в Facebook пресс-служба Мариупольского городского совета.

"Главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре главная елка снова засияет новогодними огнями", – говорится в сообщении. 

В горсовете отметили, что верхний сегмент дерева упал из-за сильного ветра.

Пресс-служба напомнила, что остальные праздничные локации продолжают работать: ярмарка, каток, резиденция Святого Николая.

https://www.facebook.com/mariupolrada.gov.ua/posts/3122404304752357

19 декабря из-за ветра в Украине упали по меньшей мере три праздничные елки. Кроме Мариупольской, пострадали деревья в поселке Квасилов Ровенской области и в Лебедине Сумской области, сообщали КП "Ровенский трест зеленого хозяйства" и Общественное. Обе елки восстановили в тот же день

https://www.facebook.com/trestzelenogogospodarstva/posts/137310438688302

Теги: Новый год, Ровенская область, Донецкая область, Сумская область, Мариуполь, праздники, горсовет, елка
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