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В Киеве демонтировали около 30 незаконных елочных базаров

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Больше всего нелегальных елочных базаров убрали в Деснянском и Дарницком районах Киева, отметили в КГГА
Больше всего нелегальных елочных базаров убрали в Деснянском и Дарницком районах Киева, отметили в КГГА
Фото: kyivcity.gov.ua

Сотрудники КП "Київблагоустрій" от старта продаж новогодних деревьев демонтировали в Киеве около 30 нелегальных елочных базаров. Об этом 30 декабря рассказал директор департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что больше всего таких локаций убрали в Деснянском и Дарницком районах столицы.

"Пока одни предприниматели работают в правовом поле, другие обходят закон и своими действиями наносят ущерб Киеву. Кроме того, такие точки размещены без разрешений, на них торгуют елками неизвестного происхождения и оставляют груды мусора", – сказал Ткаченко.

По его словам, в Киеве до 31 декабря включительно будут работать около 200 официальных ярмарок по продаже елок.

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

В КГГА сообщили 29 декабря, что с 4 января в Киеве заработают 15 пунктов приема новогодних деревьев.

Контекст:

В Украине елочные базары открылись после 15 декабря. Купить легальные елки также можно в лесхозах. Перечень цен и адресов лесхозов, где продаются деревья, можно найти на сайтах областных управлений лесного и охотничьего хозяйства.

В Гослесагентстве рассказали, что в 2021 году деревья высотой 1 м в лесхозах будут стоить 70–100 грн. При этом на елочных базарах цена будет в два-три раза выше.

Накануне новогодних праздников в Гослесагентстве Украины предупредили о штрафах за незаконную вырубку елок в лесу. Размеры штрафа зависят от толщины ствола елки. Если его диаметр до 10 см – придется уплатить 545 грн, от 10 до 14 см – 960 грн, от 14 см – 2465 грн.

В Нацполиции сообщили 29 декабря, что за последнюю неделю изъяли более 7,5 тыс. хвойных деревьев.

Теги: Киев, Украина, КГГА, праздники, ярмарка, елка, предприниматели, ущерб, мусор, деревья, нелегалы, продажа
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