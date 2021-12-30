В Киеве демонтировали около 30 незаконных елочных базаров

Больше всего нелегальных елочных базаров убрали в Деснянском и Дарницком районах Киева, отметили в КГГА Фото: kyivcity.gov.ua

Отмечается, что больше всего таких локаций убрали в Деснянском и Дарницком районах столицы.

"Пока одни предприниматели работают в правовом поле, другие обходят закон и своими действиями наносят ущерб Киеву. Кроме того, такие точки размещены без разрешений, на них торгуют елками неизвестного происхождения и оставляют груды мусора", – сказал Ткаченко.

По его словам, в Киеве до 31 декабря включительно будут работать около 200 официальных ярмарок по продаже елок.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

В КГГА сообщили 29 декабря, что с 4 января в Киеве заработают 15 пунктов приема новогодних деревьев.