В Киеве демонтировали около 30 незаконных елочных базаров

Отмечается, что больше всего таких локаций убрали в Деснянском и Дарницком районах столицы.
"Пока одни предприниматели работают в правовом поле, другие обходят закон и своими действиями наносят ущерб Киеву. Кроме того, такие точки размещены без разрешений, на них торгуют елками неизвестного происхождения и оставляют груды мусора", – сказал Ткаченко.
По его словам, в Киеве до 31 декабря включительно будут работать около 200 официальных ярмарок по продаже елок.
В КГГА сообщили 29 декабря, что с 4 января в Киеве заработают 15 пунктов приема новогодних деревьев.
В Украине елочные базары открылись после 15 декабря. Купить легальные елки также можно в лесхозах. Перечень цен и адресов лесхозов, где продаются деревья, можно найти на сайтах областных управлений лесного и охотничьего хозяйства.
В Гослесагентстве рассказали, что в 2021 году деревья высотой 1 м в лесхозах будут стоить 70–100 грн. При этом на елочных базарах цена будет в два-три раза выше.
Накануне новогодних праздников в Гослесагентстве Украины предупредили о штрафах за незаконную вырубку елок в лесу. Размеры штрафа зависят от толщины ствола елки. Если его диаметр до 10 см – придется уплатить 545 грн, от 10 до 14 см – 960 грн, от 14 см – 2465 грн.
В Нацполиции сообщили 29 декабря, что за последнюю неделю изъяли более 7,5 тыс. хвойных деревьев.