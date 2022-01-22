ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Важно провести исторические параллели и сделать правильные выводы". Зеленский опубликовал обращение в День соборности Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Единство украинского народа основа наших успехов, залог сильного, независимого государства
Зеленский: Единство украинского народа – основа наших успехов, залог сильного, независимого государства 
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны со 103-й годовщиной со дня провозглашения Универсала об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в соборную Украину. Обращение президента опубликовано на его сайте.

Он также вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, главой Офиса президента Андреем Ермаком возложил цветы к памятнику президенту УНР Михаилу Грушевскому, сообщается на сайте ОП. 

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Глава государства подчеркнул, что соборность Украины – "это не только об истории, это о нашем настоящем и будущем".

"История Украины – не только предмет для изучения, важно ее понять, увидеть причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос, почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919 года и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался", – говорится в обращении.

Зеленский отметил, что единство украинского народа – это "основа наших успехов, залог сильного, независимого государства и восстановления его территориальной целостности".

"Выполним свой долг перед будущими поколениями – сохраним независимость и соборность Украины", – подытожил президент. 

Контекст:

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

Теги: памятник, День соборности Украины, независимость, история, Владимир Зеленский, президент, УНР, ЗУНР, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла "королева самбы" – певица Элза Суарес
Умерла "королева самбы" – певица Элза Суарес
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога
Умер актер Арнис Лицитис
Умер актер Арнис Лицитис
"Нестареющая королева", "Такая секси". 52-летняя Лопес обнажила грудь в откровенном декольте
"Нестареющая королева", "Такая секси". 52-летняя Лопес обнажила грудь в откровенном декольте
Арнольд Шварценеггер стал виновником ДТП. Опубликованы фото аварии, в которой есть пострадавший
Арнольд Шварценеггер стал виновником ДТП. Опубликованы фото аварии, в которой есть пострадавший
Джонни Депп вернется в кино после перерыва, связанного с обвинениями в домашнем насилии, и сыграет роль короля
Джонни Депп вернется в кино после перерыва, связанного с обвинениями в домашнем насилии, и сыграет роль короля
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе
Katya Chilly о нацотборе на "Евровидение 2022": Мы создали песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
Katya Chilly о нацотборе на "Евровидение 2022": Мы создали песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы". Kazka отправляется в мировой гастрольный тур
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Глеб общается с папой". Билык показала отца своего 22-летнего сына
"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность вблизи и засветила соски
Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность вблизи и засветила соски
"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений
"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (146272)
2
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (137260)
3
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (129782)
4
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (116031)
5
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (109911)
6
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини (108780)
7
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (94634)
8
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи (70707)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS