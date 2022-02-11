"Наибольшая угроза со времен Холодной войны". Джонсон опубликовал видео в поддержку Украины

В ролике представлены кадры из его визитов в Украину и в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также подготовка британских военных к усилению НАТО на востоке блока.

По словам главы британского правительства, стягивание российских войск к границам Украины является "наибольшей угрозой системе европейской безопасности со времени завершения Холодной войны".

Джонсон отметил, что вместе Столтенбергом обсуждает меры по сдерживанию угрозы со стороны России. Речь идет, в частности, о выработке санкций в отношении РФ, которые будут применены в случае ее нападения, а также усилении восточного фланга НАТО.

Он также подчеркнул, что Британия поддерживает Украину и помогает ей защитить себя, потому что считает это правильным. В частности, речь идет о подготовке украинских военных, а также поставке ВСУ противотанковых комплексов NLAW.

Джонсон призвал Россию к деэскалации, а Запад – быть единым и решительным.

"Вторжение было бы абсолютно катастрофическим. Бедствием не только для Украины, но для России и для мира. Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать собственную судьбу и свои альянсы как любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", – подытожил Джонсон.