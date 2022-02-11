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"Наибольшая угроза со времен Холодной войны". Джонсон опубликовал видео в поддержку Украины

Джонсон назвал возможное новое вторжение РФ в Украину "абсолютно катастрофическим"
Джонсон назвал возможное новое вторжение РФ в Украину "абсолютно катастрофическим"
Скриншот: Boris Johnson / Twitter

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео в поддержку Украины. Оно было опубликовано в Twitter главы британского правительства 10 февраля.

В ролике представлены кадры из его визитов в Украину и в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также подготовка британских военных к усилению НАТО на востоке блока. 

По словам главы британского правительства, стягивание российских войск к границам Украины является "наибольшей угрозой системе европейской безопасности со времени завершения Холодной войны".

Джонсон отметил, что вместе Столтенбергом обсуждает меры по сдерживанию угрозы со стороны России. Речь идет, в частности, о выработке санкций в отношении РФ, которые будут применены в случае ее нападения, а также усилении восточного фланга НАТО.

Он также подчеркнул, что Британия поддерживает Украину и помогает ей защитить себя, потому что считает это правильным. В частности, речь идет о подготовке украинских военных, а также поставке ВСУ противотанковых комплексов NLAW.

Джонсон призвал Россию к деэскалации, а Запад – быть единым и решительным.

"Вторжение было бы абсолютно катастрофическим. Бедствием не только для Украины, но для России и для мира. Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать собственную судьбу и свои альянсы как любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", – подытожил Джонсон.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Теги: НАТО, Великобритания, Йенс Столтенберг, помощь, вторжение, Борис Джонсон, российская агрессия, безопасность, Британия, границы
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