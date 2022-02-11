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Посольство Великобритании в Украине поддержало решение об усилении санкций против РФ

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Парламент Британии 10 февраля разрешил правительству страны ужесточить санкции против РФ
Парламент Британии 10 февраля разрешил правительству страны ужесточить санкции против РФ
Фото: pixabay.com

В Посольстве Великобритании в Киеве 10 февраля прокомментировали решение британского парламента об ужесточении санкций против России в случае вторжения в Украину. Заявление опубликовали в Twitter дипмиссии.

"Мы приветствуем решение правительства Великобритании об усилении режима санкций против России. Теперь для обеспечения мира необходимы более жесткая дипломатия и совместные действия", – отметили в твите.

Дипломаты также выразили надежду, что другие западные партнеры последуют примеру Великобритании.

Парламент Великобритании 10 февраля разрешил правительству ужесточить санкции против России. Правительство страны сможет вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля во время визита в Украину заявил, что Британия вместе с западными партнерами готовят пакет санкций, который активируют "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".

"Мы это делаем не для того, чтобы показать враждебность по отношению к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитету Украины перед лицом агрессии", – сказал Джонсон.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, вторжение, суверенитет, Британия
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