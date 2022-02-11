Посольство Великобритании в Украине поддержало решение об усилении санкций против РФ

"Мы приветствуем решение правительства Великобритании об усилении режима санкций против России. Теперь для обеспечения мира необходимы более жесткая дипломатия и совместные действия", – отметили в твите.
Дипломаты также выразили надежду, что другие западные партнеры последуют примеру Великобритании.
We welcome the UK Government’s decision to strengthen sanctions regime against Russia. Tougher diplomacy and united action are now essential to ensuring peace. We look forward to our other Western partners following the UK’s example#StandWithUkraine— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) February 10, 2022
Парламент Великобритании 10 февраля разрешил правительству ужесточить санкции против России. Правительство страны сможет вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля во время визита в Украину заявил, что Британия вместе с западными партнерами готовят пакет санкций, который активируют "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".
"Мы это делаем не для того, чтобы показать враждебность по отношению к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитету Украины перед лицом агрессии", – сказал Джонсон.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.