Посольство Великобритании в Украине поддержало решение об усилении санкций против РФ

"Мы приветствуем решение правительства Великобритании об усилении режима санкций против России. Теперь для обеспечения мира необходимы более жесткая дипломатия и совместные действия", – отметили в твите.

Дипломаты также выразили надежду, что другие западные партнеры последуют примеру Великобритании.

We welcome the UK Government’s decision to strengthen sanctions regime against Russia. Tougher diplomacy and united action are now essential to ensuring peace. We look forward to our other Western partners following the UK’s example#StandWithUkraine — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) February 10, 2022

Парламент Великобритании 10 февраля разрешил правительству ужесточить санкции против России. Правительство страны сможет вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля во время визита в Украину заявил, что Британия вместе с западными партнерами готовят пакет санкций, который активируют "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".

"Мы это делаем не для того, чтобы показать враждебность по отношению к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитету Украины перед лицом агрессии", – сказал Джонсон.