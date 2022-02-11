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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник Байдена призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов

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Салливан: Вторжение РФ в Украину может начаться с бомбардировок и ракетных ударов
Салливан: Вторжение РФ в Украину может начаться с бомбардировок и ракетных ударов
Фото: EPA

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 11 февраля призвал граждан США, находящихся в Украине, покинуть страну в течение одного-двух дней. Об этом сообщает CNN.

"Любой американец, находящийся в Украине, должен покинуть страну как можно скорее, в любом случае – в ближайшие 24–48 часов. Мы не можем предсказать будущее, мы не знаем точно, что произойдет, но риск [российского вторжения в Украину] достаточно высок", – заявил он.

Салливан предположил, что если вторжение российской армии в Украину произойдет, оно начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

"Которые могут убить мирных жителей независимо от их национальности. Последующее наземное вторжение будет связано с наступлением массированных сил", – добавил советник Байдена.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России по состоянию на сегодня оценивается как низкая. 

Теги: Россия, США, Украина, агрессия, эвакуация, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, Джейк Салливан
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