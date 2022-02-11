Советник Байдена призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов

Салливан: Вторжение РФ в Украину может начаться с бомбардировок и ракетных ударов Фото: EPA

"Любой американец, находящийся в Украине, должен покинуть страну как можно скорее, в любом случае – в ближайшие 24–48 часов. Мы не можем предсказать будущее, мы не знаем точно, что произойдет, но риск [российского вторжения в Украину] достаточно высок", – заявил он.

Салливан предположил, что если вторжение российской армии в Украину произойдет, оно начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

"Которые могут убить мирных жителей независимо от их национальности. Последующее наземное вторжение будет связано с наступлением массированных сил", – добавил советник Байдена.