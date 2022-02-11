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Джонсон заявил, что Британия не будет вмешиваться напрямую в случае вторжения РФ в Украину

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Джонсон во время визита в Киев заявил, что Запад активирует пакет санкций против РФ в случае вторжения
Джонсон во время визита в Киев заявил, что Запад активирует пакет санкций против РФ в случае вторжения
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британская армия не будет вмешиваться в вооруженный конфликт, если РФ вторгнется в Украину. Об этом 10 февраля написала The Telegraph.

"Великобритания поставляет некоторое оборонительное вооружение в виде противотанковых ракет, мы обучаем украинские войска. На данный момент это все, что мы можем сделать, – Украина не является частью НАТО", – объяснил премьер.

Джонсон добавил, что Британия поддерживает право Украины и любой другой страны на независимость.

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства.

Джонсон 1 февраля во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы "в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".

8 и 9 февраля в Украину прибыла военная помощь из Великобритании.

Парламент Великобритании 10 февраля разрешил правительству ужесточить санкции против России. Правительство страны сможет вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Великобритания, санкции, вооружение, военная помощь, вторжение, Борис Джонсон, Британия
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