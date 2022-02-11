Джонсон заявил, что Британия не будет вмешиваться напрямую в случае вторжения РФ в Украину

"Великобритания поставляет некоторое оборонительное вооружение в виде противотанковых ракет, мы обучаем украинские войска. На данный момент это все, что мы можем сделать, – Украина не является частью НАТО", – объяснил премьер.
Джонсон добавил, что Британия поддерживает право Украины и любой другой страны на независимость.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.
Джонсон 1 февраля во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы "в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".
8 и 9 февраля в Украину прибыла военная помощь из Великобритании.
Парламент Великобритании 10 февраля разрешил правительству ужесточить санкции против России. Правительство страны сможет вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.