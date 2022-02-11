Джонсон заявил, что Британия не будет вмешиваться напрямую в случае вторжения РФ в Украину

Джонсон во время визита в Киев заявил, что Запад активирует пакет санкций против РФ в случае вторжения Фото: president.gov.ua

"Великобритания поставляет некоторое оборонительное вооружение в виде противотанковых ракет, мы обучаем украинские войска. На данный момент это все, что мы можем сделать, – Украина не является частью НАТО", – объяснил премьер.

Джонсон добавил, что Британия поддерживает право Украины и любой другой страны на независимость.

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.

Джонсон 1 февраля во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы "в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".

8 и 9 февраля в Украину прибыла военная помощь из Великобритании.

Парламент Великобритании 10 февраля разрешил правительству ужесточить санкции против России. Правительство страны сможет вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов.