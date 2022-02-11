"Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет стоить дорого". Лидеры США, ЕС и НАТО обсудили наращивание российской военной мощи возле Украины

Лидеры США, ЕС и НАТО 11 февраля провели видеоконференцию по поводу ситуации с Украиной Фото: nato.int

В видеоконференции приняли участие президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, лидер Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Италии Марио Драги, британский премьер Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Также на конференции присутствовали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Политики обсудили ситуацию в Украине и вокруг нее и заявили, что обеспокоены ростом напряженности, вызванным действиями российских военных вдоль границы с Украиной.

"Они выразили свою неизменную солидарность и поддержку Украине и подчеркнули свою решимость и готовность принять далеко идущие меры в случае дальнейшей агрессии России против Украины. При этом они вновь призвали Россию к деэскалации ситуации и решению нерешенных вопросов путем диалога, включая реализацию Минских договоренностей в рамках нормандского формата", – говорится в сообщении.

На сайте президента Польши отмечается, что участники встречи солидарны с Украиной и понимают необходимость помочь стране.

"Действия президента [России Владимира] Путина привели к единству на Западе, которого мы не видели уже давно. Все лидеры в один голос говорили о необходимости доработки системы санкций против России в случае нападения на Украину. Мы должны поддерживать Украину и не должны поддаваться диктату России", – отметил Дуда.

Джонсон во время встречи заявил, что опасается за безопасность Европы в нынешних обстоятельствах, его цитирует пресс-служба правительства Великобритании.

По словам британского премьера, Путин должен понимать, что "будут суровые санкции, которые нанесут огромный ущерб экономике России" в случае масштабной агрессии против Украины.

Пресс-служба НАТО отмечает, что участники видеоконференции ясно дали понять, что "любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет стоить дорого", и подтвердили, что готовы продолжать диалог с Россией.

"Генеральный секретарь НАТО предупредил, что риск конфликта в Европе реален, и приветствовал недавнее развертывание союзниками по НАТО дополнительных оборонительных сооружений в восточной части Североатлантического союза", – говорится в сообщении.