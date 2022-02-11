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"Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет стоить дорого". Лидеры США, ЕС и НАТО обсудили наращивание российской военной мощи возле Украины

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Лидеры США, ЕС и НАТО 11 февраля провели видеоконференцию по поводу ситуации с Украиной
Лидеры США, ЕС и НАТО 11 февраля провели видеоконференцию по поводу ситуации с Украиной
Фото: nato.int

Лидеры США, Германии, Канады, Франции, Румынии, Польши, Италии, Великобритании и ЕС 11 февраля во время видеоконференции обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

В видеоконференции приняли участие президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, лидер Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Италии Марио Драги, британский премьер Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Также на конференции присутствовали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Политики обсудили ситуацию в Украине и вокруг нее и заявили, что обеспокоены ростом напряженности, вызванным действиями российских военных вдоль границы с Украиной.

"Они выразили свою неизменную солидарность и поддержку Украине и подчеркнули свою решимость и готовность принять далеко идущие меры в случае дальнейшей агрессии России против Украины. При этом они вновь призвали Россию к деэскалации ситуации и решению нерешенных вопросов путем диалога, включая реализацию Минских договоренностей в рамках нормандского формата", – говорится в сообщении.

На сайте президента Польши отмечается, что участники встречи солидарны с Украиной и понимают необходимость помочь стране.

"Действия президента [России Владимира] Путина привели к единству на Западе, которого мы не видели уже давно. Все лидеры в один голос говорили о необходимости доработки системы санкций против России в случае нападения на Украину. Мы должны поддерживать Украину и не должны поддаваться диктату России", – отметил Дуда.

Джонсон во время встречи заявил, что опасается за безопасность Европы в нынешних обстоятельствах, его цитирует пресс-служба правительства Великобритании.

По словам британского премьера, Путин должен понимать, что "будут суровые санкции, которые нанесут огромный ущерб экономике России" в случае масштабной агрессии против Украины.

Пресс-служба НАТО отмечает, что участники видеоконференции ясно дали понять, что "любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет стоить дорого", и подтвердили, что готовы продолжать диалог с Россией.

"Генеральный секретарь НАТО предупредил, что риск конфликта в Европе реален, и приветствовал недавнее развертывание союзниками по НАТО дополнительных оборонительных сооружений в восточной части Североатлантического союза", – говорится в сообщении.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Германия, Украина, НАТО, Румыния, Польша, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Джо Байден, Еврокомиссия, Йенс Столтенберг, агрессия, Европейский совет, Борис Джонсон, Клаус Йоханнис, Урсула фон дер Ляйен, Анджей Дуда, война в Украине, Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон, Шарль Мишель, Марио Драги, Олаф Шольц
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