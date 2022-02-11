"Очень скоро может произойти что-то катастрофическое". Джонсон назвал ближайшие дни решающими в ситуации вокруг Украины

Заявление было сделано на фоне информации о вероятной подготовке вторжения российских войск в Украину.

"Я думаю, что решение [России о вторжении в Украину] еще не принято. Но это не значит, что очень скоро может не произойти что-то абсолютно катастрофическое. Мы наблюдаем сосредоточение огромного количества тактических батальонных групп на границах Украины – 70 или больше. Это, наверное, самый опасный момент: в течение следующих нескольких дней [может начаться] самый большой кризис безопасности, с которым Европа сталкивалась за последние десятилетия, и мы должны справиться с этим правильно", – сказал Джонсон.

10 февраля Джонсон заявил, что британская армия не будет вмешиваться в вооруженный конфликт, если Россия вторгнется в Украину.