"Очень важно для всего мира, чтобы не произошло вторжение". Джонсон записал видеообращение по итогам визита в Киев

На видео показаны кадры из поездки Джонсона в Киев – его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и переговоры в Мариинском дворце, посещения национального заповедника "София Киевская", совместной пресс-конференции. Также в ролике показали улицы украинской столицы и обращение самого Джонсона, записанное на территории заповедника.
За кадром и в кадре голос Джонсон рассказывает о финансовой и военной поддержке Украины, о российской эскалации и накоплении войск РФ у украинской границы, а также готовящихся санкциях на случай вторжения.
"Очень важно для мира, для Украины и для России в первую очередь, чтобы не произошло новое вторжение, чтобы президент Путин не сделал этот катастрофический просчет. [...] Мы решительно поддерживаем украинский народ и выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул Джонсон.
It's very important for the world, for Ukraine and for Russia that there is no further Russian incursion into Ukrainian territory.— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 2, 2022
The UK will continue to uphold Ukraine's sovereignty in the face of those who seek to destroy it. pic.twitter.com/SySUQG55RJ
Джонсон 1 февраля посетил Украину, это был его первый визит в Киев с момента вступления в должность главы британского правительства. Он посещал страну в 2016-м, когда возглавлял МИД Великобритании.
Во время встречи Джонсон Зеленский обсудили наращивание российских войск у границ Украины, а позже выпустили совместное заявление. В нем политики предупредили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой.
Кроме того, Джонсон во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".
2 февраля он также поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что дальнейшее вторжение России на территорию Украины "будет трагическим просчетом".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.