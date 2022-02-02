"Очень важно для всего мира, чтобы не произошло вторжение". Джонсон записал видеообращение по итогам визита в Киев

На видео показаны кадры из поездки Джонсона в Киев – его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и переговоры в Мариинском дворце, посещения национального заповедника "София Киевская", совместной пресс-конференции. Также в ролике показали улицы украинской столицы и обращение самого Джонсона, записанное на территории заповедника.

За кадром и в кадре голос Джонсон рассказывает о финансовой и военной поддержке Украины, о российской эскалации и накоплении войск РФ у украинской границы, а также готовящихся санкциях на случай вторжения.

"Очень важно для мира, для Украины и для России в первую очередь, чтобы не произошло новое вторжение, чтобы президент Путин не сделал этот катастрофический просчет. [...] Мы решительно поддерживаем украинский народ и выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул Джонсон.