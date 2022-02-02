Джонсон заявил Путину, что любое дальнейшее вторжение России в Украину будет "трагическим просчетом"

"Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной. Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом", – говорится в сообщении.

Джонсон подчеркнул, что в соответствии с политикой открытых дверей НАТО, все европейские демократии имеют право претендовать на членство в Альянсе, и это право "в полной мере распространяется на Украину". Также британский премьер заявил Путину, что НАТО является оборонительным альянсом.

"Лидеры сошлись во мнении, что обострение не отвечает ничьим интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включения Украины в переговоры", – проинформировали в пресс-службе.

Джонсон и Путин также "приветствовали общение между Великобританией и Россией", включая изменение климата, ситуацию в Афганистане и ядерную сделку с Ираном.

"Они согласились применить этот дух диалога к нынешней напряженности, чтобы найти мирное решение", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля, сообщая о разговоре, повторили пропагандистские выражения о "внутриукраинском кризисе".

"Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Путин также заявил о "хроническом саботаже" Киевом Минских договоренностей.

"Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей Альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности", – заявили в Кремле.