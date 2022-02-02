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Джонсон заявил Путину, что любое дальнейшее вторжение России в Украину будет "трагическим просчетом"

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Джонсон выразил обеспокоенность "враждебной активностью" России на границе с Украиной
Джонсон выразил обеспокоенность "враждебной активностью" России на границе с Украиной
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 2 февраля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

"Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной. Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом", – говорится в сообщении.

Джонсон подчеркнул, что в соответствии с политикой открытых дверей НАТО, все европейские демократии имеют право претендовать на членство в Альянсе, и это право "в полной мере распространяется на Украину". Также британский премьер заявил Путину, что НАТО является оборонительным альянсом.

"Лидеры сошлись во мнении, что обострение не отвечает ничьим интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включения Украины в переговоры", – проинформировали в пресс-службе.

Джонсон и Путин также "приветствовали общение между Великобританией и Россией", включая изменение климата, ситуацию в Афганистане и ядерную сделку с Ираном.

"Они согласились применить этот дух диалога к нынешней напряженности, чтобы найти мирное решение", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля, сообщая о разговоре, повторили пропагандистские выражения о "внутриукраинском кризисе".

"Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Путин также заявил о "хроническом саботаже" Киевом Минских договоренностей.

"Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей Альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности", – заявили в Кремле.

Контекст:

Джонсон 1 февраля посетил Украину, это был его первый визит в Киев с момента вступления в должность главы британского правительства. Он посещал страну в 2016-м, когда возглавлял МИД Великобритании.

Во время встречи Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили наращивание российских войск у границ Украины, а позже выпустили совместное заявление. В нем политики предупредили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой.

Кроме того, Джонсон во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Великобритания, Борис Джонсон, война в Украине
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