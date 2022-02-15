"Удалось предотвратить взрывы". СБУ сообщила о разоблачении агентки "МГБ ЛНР"

Женщине сообщили о подозрении в госизмене, она была арестована Фото: ssu.gov.ua

"Она собирала разведданные для совершения вражеских атак с использованием взрывчатки против подразделений СБУ на востоке нашего государства. По данным следствия, задержанная – местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории ОРЛО. По заданию своего куратора агент собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области", – говорится в сообщении.

Для передачи информации использовались закрытые каналы связи, отметили в СБУ.

"Благодаря оперативному реагированию сотрудников украинской спецслужбы удалось предотвратить совершение взрывов, направленных против подразделений СБУ, задействованных в проведении операции Объединенных сил", – сообщили в пресс-центре.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Она была арестована.