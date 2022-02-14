"Мы готовы защищать Украину". СБУ призвала украинцев не поддаваться провокациям

В СБУ заявили, что стабильность и спокойствие в стране зависят от каждого украинца Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Все это в комплексе – не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны. Служба безопасности в рамках своей компетенции постоянно анализирует различные сценарии развития событий – есть четкий план действий на каждый из них", – подчеркнули в сообщении.

В СБУ добавили, что фиксируют такие проявления гибридной войны в социальных сетях, СМИ и заявлениях некоторых украинских политиков, которые распространяют нарративы российской пропаганды.

"Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину. Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине", – сказано в заявлении.

Руководство Службы безопасности призывает украинцев мыслить критично, не доверять информации анонимных источников и научиться отличать правду от фейков.

"И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны оградить Украину. Нашу свободу, независимость и достоинство", – заявили в СБУ.