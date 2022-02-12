Зеленский: В информпространстве чересчур много информации о полномасштабной войне со стороны РФ. Она только провоцирует панику и не помогает нам

Мы должны как государство рассчитывать на себя, прежде всего на своих военных, на своих граждан. И должны быть готовы в любой день. Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве чересчур много информации относительно глубокой, полномасштабной войны со стороны Российской Федерации. Даже уже называют соответствующие даты", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что власти "понимают все риски, понимают, что эти риски есть".
"Если есть какая-то у вас или у кого-либо дополнительная информация относительно стопроцентного вторжения Российской Федерации в Украину, начиная с 16-го числа, давайте нам эту информацию... Мы благодарны всем за помощь, благодарны разведкам других государств", – сказал президент, обращаясь к иностранной журналистке, задавшей вопрос.
Он также заявил, что дипломатия – "единственный путь деэскалации и, в принципе, деоккупации".
По словам Зеленского, украинские власти принимают к сведению информацию от других государств, но тщательно анализируют ее.
"Я не могу подтверждать или не подтверждать, соглашаться или не соглашаться с тем, чего еще не случилось, слава богу. На сегодня полномасштабной войны в Украине нет. Я как президент должен говорить со своим обществом, имея соответствующую реальную информацию... У нас тоже есть разведчики. Я не считаю, что разведка Украины работает хуже разведок других государств", – ответил он на вопрос, подтверждает ли данные других государств, рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину.
По его словам, распространение информации о возможном вторжении со стороны РФ провоцирует в украинском обществе панику, которая на руку противнику.
"Это может произойти в любой день, как я и говорил ранее. С самого начала мы не верили в это, с самого начала войны на востоке нашей страны в 2014 году. Именно поэтому я должен анализировать всю информацию, которую мы имеем. У нас есть много информации, потому что мы на этих границах, это наши границы, это наша территория... И сейчас лучший друг для врагов – это паника в нашей стране. И вся эта информация только провоцирует панику и не помогает нам", – заявил Зеленский.
Зеленский сегодня находится в Херсонской области, где наблюдает за тактико-специальными учениями МВД. "Не паникуем, а работаем!" – написал он в своем Instagram.
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Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.