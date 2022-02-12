Зеленский: В информпространстве чересчур много информации о полномасштабной войне со стороны РФ. Она только провоцирует панику и не помогает нам

Зеленский: На сегодня полномасштабной войны в Украине нет. Я как президент должен говорить с обществом, имея реальную информацию Фото: president.gov.ua

Мы должны как государство рассчитывать на себя, прежде всего на своих военных, на своих граждан. И должны быть готовы в любой день. Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве чересчур много информации относительно глубокой, полномасштабной войны со стороны Российской Федерации. Даже уже называют соответствующие даты", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что власти "понимают все риски, понимают, что эти риски есть".

"Если есть какая-то у вас или у кого-либо дополнительная информация относительно стопроцентного вторжения Российской Федерации в Украину, начиная с 16-го числа, давайте нам эту информацию... Мы благодарны всем за помощь, благодарны разведкам других государств", – сказал президент, обращаясь к иностранной журналистке, задавшей вопрос.

Он также заявил, что дипломатия – "единственный путь деэскалации и, в принципе, деоккупации".

По словам Зеленского, украинские власти принимают к сведению информацию от других государств, но тщательно анализируют ее.

"Я не могу подтверждать или не подтверждать, соглашаться или не соглашаться с тем, чего еще не случилось, слава богу. На сегодня полномасштабной войны в Украине нет. Я как президент должен говорить со своим обществом, имея соответствующую реальную информацию... У нас тоже есть разведчики. Я не считаю, что разведка Украины работает хуже разведок других государств", – ответил он на вопрос, подтверждает ли данные других государств, рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину.

По его словам, распространение информации о возможном вторжении со стороны РФ провоцирует в украинском обществе панику, которая на руку противнику.

"Это может произойти в любой день, как я и говорил ранее. С самого начала мы не верили в это, с самого начала войны на востоке нашей страны в 2014 году. Именно поэтому я должен анализировать всю информацию, которую мы имеем. У нас есть много информации, потому что мы на этих границах, это наши границы, это наша территория... И сейчас лучший друг для врагов – это паника в нашей стране. И вся эта информация только провоцирует панику и не помогает нам", – заявил Зеленский.

Зеленский сегодня находится в Херсонской области, где наблюдает за тактико-специальными учениями МВД. "Не паникуем, а работаем!" – написал он в своем Instagram.