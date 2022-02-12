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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Украины призвал граждан сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны и не сеять панику

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Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, отметили в МИД
Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, отметили в МИД
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что в настоящее время "критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику". Заявление о мерах по противодействию агрессии РФ опубликовано 12 февраля на сайте ведомства.

"С самого начала эскалации со стороны Российской Федерации руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения по отношению к нашему государству не воплотились в жизнь", – говорится в заявлении. 

Дипломаты напомнили, что 11 февраля на заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялся "тщательный анализ текущей ситуации безопасности и дальнейших действий Украины".

В МИД подчеркнули, что в последнее время благодаря решениям властей и помощи партнеров Украина дополнительно укрепила возможности защитить безопасность государства и граждан.

Отмечается, что комплексный пакет сдерживания России, предложенный Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля.

"Сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставлению макрофинансовой помощи", – говорится в тексте.

В заявлении указано, что ВСУ постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины, а украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия.

"Мы продолжаем работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров в целях удержания России в русле дипломатического диалога", – заключили в МИД.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Теги: Россия, МИД, санкции, МИД Украины, агрессия, вторжение, российская агрессия, война в Украине, дипломаты, суверенитет
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