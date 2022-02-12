МИД Украины призвал граждан сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны и не сеять панику

Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, отметили в МИД Фото: depositphotos.com

"С самого начала эскалации со стороны Российской Федерации руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения по отношению к нашему государству не воплотились в жизнь", – говорится в заявлении.

Дипломаты напомнили, что 11 февраля на заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялся "тщательный анализ текущей ситуации безопасности и дальнейших действий Украины".

В МИД подчеркнули, что в последнее время благодаря решениям властей и помощи партнеров Украина дополнительно укрепила возможности защитить безопасность государства и граждан.

Отмечается, что комплексный пакет сдерживания России, предложенный Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля.

"Сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставлению макрофинансовой помощи", – говорится в тексте.

В заявлении указано, что ВСУ постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины, а украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия.

"Мы продолжаем работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров в целях удержания России в русле дипломатического диалога", – заключили в МИД.