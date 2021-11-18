Украина вместе с западными партнерами разрабатывает комплексный пакет сдерживания России – Кулеба

Кулеба: Агрессивность России и на дипломатическом, и на военном направлениях существенно возросла в последние недели Фото: ЕРА

"На прошлой неделе большая украинская делегация была в Вашингтоне, на этой – в Брюсселе. Между двумя столицами и разными институциями сейчас ведется работа по разработке комплексного пакета сдерживания России. Он включает политическое и дипломатическое давление, болезненные экономические удары на случай расширения российской агрессии, список конкретных потребностей для укрепления Вооруженных сил Украины", – сказал министр.

По его словам, украинские дипломаты работают над тем, чтобы санкции против РФ были усилены.

"Агрессивность России и на дипломатическом, и на военном направлениях существенно возросла в последние недели. Украина уже активно консолидирует партнеров для противодействия гибридным угрозам… Украинские дипломаты укрепляют безопасность по трем направлениям: союзники, санкции, оружие. То есть это политическая поддержка Украины со стороны ключевых евроатлантических партнеров, усиление дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора, договоренности о поставках дополнительного оборонного оружия для нашей армии. Мои переговоры в США и ЕС были направлены именно на это. И мы вернулись с нужным на данный момент результатом. Работаем дальше", – подчеркнул Кулеба.