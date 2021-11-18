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ПОЛИТИКА

Украина вместе с западными партнерами разрабатывает комплексный пакет сдерживания России – Кулеба

Кулеба: Агрессивность России и на дипломатическом, и на военном направлениях существенно возросла в последние недели
Кулеба: Агрессивность России и на дипломатическом, и на военном направлениях существенно возросла в последние недели
Фото: ЕРА

Украина вместе с западными партнерами разрабатывает комплексный пакет сдерживания России. Об этом 18 ноября на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, предает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На прошлой неделе большая украинская делегация была в Вашингтоне, на этой – в Брюсселе. Между двумя столицами и разными институциями сейчас ведется работа по разработке комплексного пакета сдерживания России. Он включает политическое и дипломатическое давление, болезненные экономические удары на случай расширения российской агрессии, список конкретных потребностей для укрепления Вооруженных сил Украины", – сказал министр.

По его словам, украинские дипломаты работают над тем, чтобы санкции против РФ были усилены.

"Агрессивность России и на дипломатическом, и на военном направлениях существенно возросла в последние недели. Украина уже активно консолидирует партнеров для противодействия гибридным угрозам… Украинские дипломаты укрепляют безопасность по трем направлениям: союзники, санкции, оружие. То есть это политическая поддержка Украины со стороны ключевых евроатлантических партнеров, усиление дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора, договоренности о поставках дополнительного оборонного оружия для нашей армии. Мои переговоры в США и ЕС были направлены именно на это. И мы вернулись с нужным на данный момент результатом. Работаем дальше", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. По его словам, с 23 апреля войска приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, санкции, Брюссель, граница, Вашингтон, агрессия, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
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