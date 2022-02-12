"Пакет тяжелых для РФ санкций уже готов". Кулеба поговорил по телефону с Блинкеном, Боррелем и Бербок

Кулеба написал, что с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил совместное противодействие угрозам со стороны РФ.

"Помимо помощи в области безопасности, США предоставят Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", – отметил украинский дипломат.

Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022

Во время разговора Блинкен подтвердил твердую поддержку Украины со стороны США в условиях "все более острой угрозы возможной дальнейшей российской агрессии", сказано в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

"Госсекретарь подчеркнул, что в случае любой агрессии против Украины Россия столкнется с быстрыми, серьезными и солидарными последствиями. Госсекретарь проинформировал о глобальных усилиях по призыву к деэскалации и усилению мер обороны и сдерживания в условиях неспровоцированного и продолжающегося наращивания Россией войск и техники в Украине и вблизи ее границы", – сообщил Прайс.

Блинкен подчеркнул, что позиция США в отношении поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины является "неизменной и непоколебимой".

Кроме того, Кулеба обсудил ситуацию с безопасностью с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Боррель подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины", – написал глава МИД Украины.

У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022

Он поблагодарил ЕС "за жесткую позицию и готовность к решительным действиям".

"С немецкой коллегой Анналеной Бербок подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в понедельник", – написал украинский дипломат и добавил, что у сторон будет возможность "обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам".