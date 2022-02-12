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Угроза вторжения России в Украину. МИД РФ обвинил западные СМИ в "масштабной дезинформационной кампании"

В МИД обвинили журналистов в "нагнетании искусственной напряженности вокруг Украины"
В МИД обвинили журналистов в "нагнетании искусственной напряженности вокруг Украины" 
Фото: depositphotos.com

Вечером 11 февраля на фоне новостей о подготовке России к новому вторжению в Украину министерство иностранных дел РФ выпустило заявление, в котором обвинило западные СМИ в "масштабной дезинформационной кампании".

Во внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора утверждают, что западные медиа с конца 2021 года распространяют "откровенную дезинформацию", чтобы "внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы".

В МИД РФ считают, что журналисты игнорируют "подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц", что Москва якобы привержена мирному дипломатическому урегулированию конфликта в Украине, что у России есть "суверенное право" передислоцировать вооруженные силы на своей территории и что ее военные учения с вооруженными силами Беларуси носят оборонительный характер. 

"Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", – заявили в министерстве.

Спикер МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что "англосаксам нужна война любой ценой". 

Она заявила, что "истерика Белого дома показательна как никогда", что "весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя", но при этом четко не опровергла информацию, что РФ готовится к нападению на Украину. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 

Об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли лидеры западных стран. Так, в Белом доме 18 января 2022 года заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным британской газеты The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ готовится напасть на Украину в ближайшие дниНемецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на информацию Центрального разведуправления США сообщил, что российское вторжение в Украину может начаться 16 февраля

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасностьПрезидент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация не более напряженная, "чем она была в пик российских учений" в 2021 году. 

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военнослужащих, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, нападение, российская пропаганда, вторжение, российская агрессия, Мария Захарова, МИД РФ
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