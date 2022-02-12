Угроза вторжения России в Украину. МИД РФ обвинил западные СМИ в "масштабной дезинформационной кампании"

Во внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора утверждают, что западные медиа с конца 2021 года распространяют "откровенную дезинформацию", чтобы "внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы".

В МИД РФ считают, что журналисты игнорируют "подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц", что Москва якобы привержена мирному дипломатическому урегулированию конфликта в Украине, что у России есть "суверенное право" передислоцировать вооруженные силы на своей территории и что ее военные учения с вооруженными силами Беларуси носят оборонительный характер.

"Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", – заявили в министерстве.

Спикер МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что "англосаксам нужна война любой ценой".

Она заявила, что "истерика Белого дома показательна как никогда", что "весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя", но при этом четко не опровергла информацию, что РФ готовится к нападению на Украину.